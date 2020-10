Marinella, due mesi di lavori per riaprire la passeggiata

Golfo dei Poeti - Sono ripresi negli scorsi giorni i lavori al cantiere della Marinella di San Terenzo, finalizzati alla rifinitura dei rivestimenti delle condotte di raccolta delle acque e della struttura delle reti di consolidamento. Le attività del cantiere erano state interrotte nel mese di agosto, permettendo la riapertura della spiaggia per i mesi estivi: "Nel mese di agosto si è potuto procedere alla riapertura dell’area, in quanto le attività di messa in sicurezza della falesia erano completate e l'area, di conseguenza, in completa sicurezza – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici di Lerici, Marco Russo -. Oggi procediamo con la realizzazione degli interventi rimanenti, che sono accessori".



Grazie all’intervento in corso, che avrà durata di circa 60 giorni, sarà restituita al pubblico anche la passeggiata retrostante l'arenile, lungo la quale sarà installata una ringhiera di protezione. I lavori rientrano nel secondo lotto di intervento, che ha un importo complessivo pari a 865.000, il cui 90% finanziato da Regione Liguria. "Gli uffici sono al lavoro per predisporre la progettazione del terzo lotto – continua Russo -, grazie al quale riaprire al pubblico anche l'ultimo tratto di passeggiata, per il quale sarà necessario un intervento di importo pari a circa 450.000 euro".