Marina Militare e Cai d'intesa: "Un Tino da salvaguardare"

Golfo dei Poeti - Nelle sale d'esposizione fotografica del faro dell’Isola del Tino, si terrà giovedì 28 novembre l’incontro tra il Comandante Marittimo Nord, ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, e il presidente del Club Alpino Italiano gruppo Regione Liguria, Ing. Gianni Carravieri, per la firma dell’accordo di collaborazione per la tutela ambientale dell’Isola del Tino. La collaborazione tra la Marina e il Club Alpino Italiano prevede, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, l’avvio di attività di studio, analisi e controllo per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e delle acque dell'Isola del Tino dichiarata “Patrimonio dell’Unesco”.



Due mesi fa, come da tradizione, l'isola era stata aperta alle visite in occasione delle celebrazioni commemorative per San Venerio, Santo Patrono del Golfo della Spezia e dei Fanalisti d’Italia, per rammentare le radici di una antica fede che lega la tradizione marinara delle città del Golfo a quella della Marina Militare. L’area archeologica dell’isola, in cui si trovano resti dell’epoca romana e rovine del cenobio medievale, è tornata parzialmente percorribile grazie ad una intensa campagna di lavori eseguiti dalla Marina Militare in collaborazione con la Sovrintendenza dei Beni Culturali, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Club Alpino Italiano.



Proprio in quell'occasione, fu inaugurato il grande salone espositivo allestito dal personale della Direzione Fari della Spezia, dove permangono esposte le mostre fotografiche, di cui una frutto del “primo concorso fotografico subacqueo dell’isola del Tino”, promosso dal Gruppo Subacqueo Ospedale della Spezia e dalla FIPSAS collaborando con il Distretto Ligure della Subacquea, e l’altra realizzata con alcuni scatti donati all’isola del Tino dai volontari di Ocean4Future con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul problema globale della plastica in mare.