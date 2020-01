Marie Claire ebbe la famiglia uccisa e si vendicò con il perdono

Golfo dei Poeti - L’iniziativa del Rosario missionario ha avuto inizio giovedì 12 dicembre nella parrocchia di San Francesco a Lerici, dove è stata accolta con commozione la testimonianza di Marie Claire Gegera, infermiera originaria del Burundi. In forza della sua fede in Gesù Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza, durante i tragici avvenimenti del conflitto sociale del 1972 in Burundi, dove furono colpiti i suoi familiari, Marie Claire aprì il suo cuore alla Grazia sino a riuscire a perdonare chi aveva ucciso sua madre: la sua vera “vendetta” fu il perdono. Il prossimo incontro del Rosario itinerante sarà nella parrocchia di Migliarina giovedì 16 gennaio alle 21. Anche in questo caso i presenti ascolteranno la testimonianza di Marie Claire.