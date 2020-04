Marco non c'è più, ma l'Ape che donò serve per la consegna dei medicinali

Golfo dei Poeti - E' scomparso meno di tre mesi fa Marco Delussu a soli 57 anni. Ma la sua impronta sulla comunità santerenzina e lericina è ancora profonda. E così da oggi l'Ape Piaggio con cui si presentava ogni volta che c'era da dare una mano torna in strada per affrontare un'emergenza in cui uomini come lui avrebbero ancora una volta fatto la differenza. Lo annuncia la Pubblica Assistenza di Lerici: "Marco non ha fatto in tempo a vivere questa emergenza nella quale si sarebbe sicuramente speso tutti i giorni al servizio degli altri - racconta l'associazione - Ma in un certo senso è come se lo stesse facendo lo stesso. Perché finalmente abbiamo reso operativo il suo Apecar, quello con cui veniva sempre in sede a prestare servizio e che ci era stato donato dalla sua famiglia".

Servirà per la consegna dei farmaci a domicilio. "Uno dei servizi che abbiamo attivato per i cittadini in difficoltà in collaborazione con il Comune di Lerici, le farmacie e i medici di base del territorio. Avremmo voluto abbellirlo meglio l’Apecar, volevamo dipingerlo con tanti colori come una piccola ambulanza, mettergli anche i lampeggianti e fare una bella festa con la famiglia di Marco e tutti i volontari per inaugurarlo. Magari prima o poi lo faremo in futuro, adesso non era certo il momento, adesso lo abbiamo solo reso funzionale e dotato del nostro logo. Perché adesso serve solo che faccia bene il suo lavoro, in concreto, per aiutare le persone... senza tanti fronzoli".