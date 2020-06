Manutenzione all'isola del Tino, presto nuove visite guidate

Golfo dei Poeti - Dopo le prime due gite di gruppo della domenica passata, questa settimana sono riprese le

giornate di manutenzione all’isola del Tino, frutto dell’accordo di collaborazione firmato nel

novembre 2019 tra il Club Alpino Italiano (gruppo regionale Liguria che demanda al presidente

della sezione della Spezia, Alessandro Bacchioni) e la Marina Militare. La conservazione e la tutela dell’isola, dichiarata patrimonio Unesco, rappresenta uno degli obiettivi primari per il Comando marittimo Nord. Per raggiungere lo scopo, ha deciso di avvalersi della collaborazione del CAI che possiede un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei territori e garantisce, all’interno dell’area dell’isola del Tino, la conservazione ed il ripristino della rete dei percorsi escursionistici e delle aree archeologiche ponendo in essere iniziative congiunte per la conservazione dell’ambiente sviluppando sinergie con i rispettivi compiti d’istituto.

Due squadre di volontari della commissione sentieri della sezione CAI della Spezia sono state

traghettate dai mezzi della Marina Militare nelle giornate di mercoledì e giovedì (nel rispetto delle disposizioni anti Covid) per riprendere ciò che è stato improvvisamente interrotto dal lockdown. La sosta forzata non ha permesso una programmazione lineare degli interventi manutentivi quindi sarà ora necessario un grande impegno organizzativo per recuperare le giornate perdute: la speranza è che tutto ciò sia finalizzato alla ripartenza del Progetto di visite contingentate alle meraviglie dell’isola che, bruscamente , è stato annullato nel mese di febbraio scorso.