Manuguerra a Lerici, opposizioni al sindaco: "Niente sala consiliare, se la facciano fuori"

Breve scambio in commissione capigruppo. Il primo cittadino: "Ho scoperto da poco chi è il relatore, approfondiremo".

Golfo dei Poeti - Acque agitate a Lerici. Di mezzo, come in occasione dell'incontro con il senatore leghista Simone Pillon, c'è ancora un appuntamento in sala consiliare organizzato dall'associazione Lerici Domani, associazione culturale di impronta cattolica che ha la tutela della famiglia in cima alla sua agenda. L'evento in questione è la serata "In viaggio con Dante: dalla selva oscura alla visio Dei", organizzata dal sodalizio lericino in collaborazione con il Centro lunigianese di studi danteschi. I malumori – di cui naturalmente c'è ampia traccia sui social network - riguardano il relatore, cioè il dotto dantista Mirko Manuguerra, noto per alcune sue posizioni politiche ed esternazioni decisamente 'forti' su temi quali omosessualità e integrazione. Stamani a Lerici, a margine e alla fine della commissione capigruppo, di fronte alle rimostranze delle opposizioni di centrosinistra, convinte che sia inopportuno concedere la sala consiliare per un evento con relatore Manuguerra, il sindaco Leonardo Paoletti non si è certo mostrato entusiasta, anzi, per l'evento di domani. “Sapevo dell'evento, ma del relatore l'ho scoperto pochi minuti fa, vedremo”, ha detto il primo cittadino alla minoranza nel 'riscaldamento' pre commissione. “No alla sala, se vogliono se lo fanno fuori”, ha affermato Andrea Ornati (Cambiamo in Comune). “Un'enormità”, ha messo in guarda Mariachiara De Luca (Golfo dei Poeti). “Nessun problema con Dante, ma avete approfondito la figura del relatore? Vi incamminate in una bella polemica”, così l'ex sindaco Emanuele Fresco. Le minoranze hanno presentato al sindaco una serie di fogli stampati che riportano alcune colorite dichiarazioni rilasciate su Facebook da Manuguerra.



Tra gli interventi di queste ore, anche quello di Raot (Rete anti omo transfobia) La Spezia. Lerici Domani ospiterà il dantista Mirco Manuguerra noto alle cronache per aver elevato Luca Traini a 'patriota' e per alcune dichiarazioni sulle persone Lgbt: Morirete tutti di Aids, Legittimo concepire i gay come 'a-normali' perché 'sono una minoranza', i gay sono 'un ramo secco della società', 'non intendo limitare la libertà individuale di nessuno: finché non si chiede di adeguare le norme a ciò che norma di natura non è. Voi gay pretendete troppo. Il problema non è l’omosessualità, ma la pretesa di elevarla a norma' , 'l’omosessualità è una pratica contro natura'”.