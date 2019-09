Madonna delle Grazie: festa, fuochi e vigili 'in prestito'

Golfo dei Poeti - Entrano nel vivo le celebrazioni e gli eventi della Madonna delle Grazie nell'omonimo borgo, nel comune di Porto Venere. Domani, venerdì 6 settembre, alle 19.00 scatta la 'Sagra del polpo' e dalle 21.30 i giardini del paese saranno animati dalla Work in progress band, che proporrà brani di due nomi doc della musica italiana quali Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Per il resto del weekend andrà avanti la sagra, arricchita sabato – location sempre i giardini - dall'esibizione alle 17.30 della Sofi's Dream Dance School e alle 21.30 della Rocksy Band e domenica sera dall'Orchestra Ikebana e dagli attesi fuochi d'artificio sul mare, 'sparati' dalle 22.40. Per tutti e tre i giorni del fine settimana sarà inoltre attiva la tradizionale fiera, con bancarelle da mattino a sera: per questa ragione dall'1.00 del 6 settembre fino alle 5.00 del 9 ci sarà divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza caduti della liberà e in Via Libertà dal civico 27 fino all'intersezione con Via Roma, su ambo i lati. Divieto di sosta con rimozione coatta anche dalle 11.00 alle 15.00 del 9 settembre per consentire il passaggio dei mezzi dei mestieri girovaghi, anche loro parte integrante della festa graziotta. Tra le varie modifiche all'assetto della viabilità e della sosta – consultabili nella loro completezza sul sito istituzionale del Comune di Porto Venere – c'è anche l'istituzione di una nuova fermata bus temporanea, riservata alla discesa dei passeggeri, nella rotatoria dove si incontrano Via Roma e Via Libertà, lato Strada provinciale, dalle 10.00 di venerdì 6 settembre alle 23.00 di domenica 8 settembre.



La gestione della complessa viabilità legata alla manifestazione, la cui organizzazione è cosa della Pro Loco delle Grazie, è affidata alla Polizia locale di Porto Venere. Tuttavia, come si legge negli atti prodotti dalla giunta comunale in questi giorni, la dotazione organica dell'ente conta un numero di agenti tale che non consente di disciplinare adeguatamente la viabilità. L'amministrazione ha ritenuto quindi necessario potenziare il servizio al fine di assicurare il completo e regolar funzionamento della macchina dei controlli. Per farlo, è stata inviata con successo una richiesta di collaborazione al Comune della Spezia. In particolare, Porto Venere ha chiesto al capoluogo i nominativi di sei operatori a fronte della necessità di avere un rinforzo di tre operatori al giorno per i giorni 6, 7 e 8 settembre, appunto in concomitanza e a causa della Madonna delle Grazie. Il 'prestito' costerà a Palazzo civico circa 1.500 euro.