Locali 'silenziati' per tre ore, c'è l'ouverture di Suoni dal Golfo

Golfo dei Poeti - Sabato 10 agosto sarà la giornata inaugurale della rassegna 'Suoni dal Golfo', che aprirà ufficialmente il cartellone di eventi pensati per abbracciare l’intero territorio lericino fino al 24 agosto. Il gran galà di apertura avrà luogo alle ore 21 in piazza Brusacà, a San Terenzo.



Ospiti d’onore della serata saranno la regista Nadine Labaki e il compositore e pianista Khaled Mouzanar (foto), in una serata evento dedicata alle musiche del film “Cafarnao”, candidato ai Golden Globes e Premio Oscar 2019 come miglior film straniero e insignito del Premio della giuria al festival di Cannes del 2018. A dirigere l’Orchestra Excellence sarà il Maestro Gianluca Marcianò.



Per consentire lo svolgimento della serata musicale nel modo più consono, il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, in linea con quanto fatto in occasione di altri eventi, ha sottoscritto un'ordinanza che vieta i 'piccoli intrattenimenti musicali' dalle nove di sera di domani, sabato 10 agosto, fino a mezzanotte, in tutti i pubblici esercizi di San Terenzo "compreso lo stabilimento balneare Colombo", come si legge nell'atto.