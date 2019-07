Lo yacht del fondatore di Oracle corporation ormeggiato nelle acque di Porto Venere

Golfo dei Poeti - Musashi, lo yacht di Larry Ellison, fondatore di Oracle corporation e tra gli uomini più ricchi del mondo, è da questa mattina alla fonda nel Canale di Porto Venere, tra l'isola Palmaria e la terra ferma.

Per un individuo che possiede un'isola alle Hawaii e decine di proprietà sulla costa californiana, non deve essere semplice trovare luoghi che possano stupire per la loro bellezza, ma Punta San Pietro da una parte, Lerici dall'altra, le Apuane e poco più in là le Cinque Terre possono forse riuscire nell'intento.



Ellison è un grande appassionato di barche, infatti possiede diversi yacht (è stato proprietario di Rising sun, terzo yacht più grande al mondo) ed è il fondatore, nonché armatore dell'imbarcazione di America's Cup, BMW Oracle Racing.

Musashi è un megayacht di quasi 88 metri, realizzato dal cantiere olandese Feadship nel 2010 e richiede un equipaggio di 24 persone, per una capacità di 18 passeggeri.