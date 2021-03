Lizzarella, Palazzo civico punta a pulizia e dissabbiamento

E sarà avviata una progettazione esecutiva in cerca di soluzioni per il canale.

Golfo dei Poeti - La situazione del Canale Lizzarella di San Terenzo è da tempo tra i temi forti del dibattito lericino. In particolare, le opposizioni ritengono che, in merito, non sia stato fatto abbastanza in occasione della riqualificazione della Marina. Nel Documento unico di programmazione 2021-23, presto tra i documenti sul tavolo del consiglio comunale, l'amministrazione rammenta che “recentemente è stato portato a termine l'inserimento all'interno della linea fognaria di almeno 30 scarichi irregolari individuati grazie all'attività di accertamento in Via Garibaldi a San Terenzo, scarichi che erano diretti all'interno del Lizzarella”, segnalando altresì che “proseguirà il monitoraggio delle problematiche della foce del Canale Lizzarella a San Terenzo con particolare riguardo all’ottenimento dell’autorizzazione idraulica relativa all’intervento di pulizia e dissabbiamento, procedendo con l’avvio di una progettazione esecutiva atta all’individuazione delle soluzioni tecniche”.