Lions e Ottica Bardi, insieme per una giornata per la vista

Golfo dei Poeti - Nella giornata mondiale della vista, c’è chi ha scelto di gettare lo sguardo verso chi è meno fortunato.

La scorsa estate Ottica Bardi di Lerici ha iniziato una raccolta di occhiali usati destinata all’organizzazione Lions, che a sua volta li distribuirà nei paesi del terzo mondo. L’idea di una collaborazione tra la storica ottica lericina e l’associazione umanitaria è nata all’inizio del 2019, con l’obiettivo di fare qualcosa di significativo per il sociale, incentivando i loro clienti a consegnare occhiali inutilizzati per una giusta causa.

Affidarsi al Lions è una garanzia: l’organizzazione è attiva a livello mondiale dal 1917 e ha come missione il miglioramento delle varie comunità. È strutturata in diversi club in tutto il mondo e quello coinvolto in questa occasione è il Lions Club di Roverano.

La collaborazione, nel dettaglio, è stata articolata in questo modo: Ottica Bardi ha curato, nei mesi precedenti, la raccolta di occhiali usati che possano essere riutilizzati da persone che non hanno la possibilità di acquistarli.

Successivamente, le associazioni mandano il materiale raccolto nei paesi meno sviluppati. Da un punto di vista tecnico ci sono determinati parametri da rispettare: le lenti raccolte vengono catalogate a seconda dei poteri (+2, -3 etc...). In questo modo Lions è in grado di fornire a chi più ne ha necessità un occhiale già pronto il più vicino possibile ai propri bisogni.

Il progetto è iniziato intorno a giugno ed è stato sostenuto grazie ad una promozione collegata. Questa consisteva in uno sconto extra sull’acquisto di un nuovo occhiale a quei clienti che hanno restituito una montatura usata e in buone condizioni, con lenti protettive e certificate (ovvero esclusi gli occhiali “da bancarella”).

La risposta è stata ottima e sono stati raccolti circa 300 occhiali.

L’idea è quella di proseguire nell’iniziativa allo scopo di sensibilizzare altre persone alla causa. Gli occhiali raccolti in questi mesi verranno consegnati alle socie del Lions Club di Roverano giovedì 10 ottobre, proprio durante l’evento organizzato all’interno di Ottica Bardi a Lerici in occasione della giornata mondiale della vista. L’appuntamento è aperto al pubblico. Nel corso dell’incontro sarà offerto un aperitivo dalle ore 18 alle ore 20.