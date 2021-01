Linee telefoniche fuori servizio per il Comune di Lerici. Problemi anche nelle frazioni

out of order

Golfo dei Poeti - Le linee telefoniche del Comune di Lerici sono momentaneamente fuori servizio a causa di un guasto Telecom. Così recita un avviso dell'amministrazione lericina che fa eco anche ad alcune lamentele partite anche da alcuni residenti del territorio.

Più frazioni, in particolare a Pugliola, in questi giorni hanno riscontrato disservizi sulla linea telefonica. "Si tratta di un disagio notevole soprattutto per quelle famiglie che seguono persone con gravi problemi di salute e che non possono rischiare di rimanere isolati - raccontano a CDS i residenti -. Ovviamente le segnalazioni di guasto sono state fatte ben oltre le 48 h lavorative fa ma ancora il problema persiste".