Golfo dei Poeti - Martina Isola, lericina trapiantata in Francia, ha attivato una raccolta fondi per aiutare la Pubblica Assistenza di Lerici. L'obbiettivo è sostenere l'associazione in modo che possa acquistare il materiale necessario per far fronte alla pandemia da coronavirus. "In questo momento difficile anche un piccolo aiuto potrebbe fare la differenza", osserva Martina.

Qui la raccola: https://www.gofundme.com/f/pubblica-assistenza-croce-rosso-bianca-di-lerici