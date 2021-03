Lerici vuole andare oltre il 76 per cento di differenziata

Golfo dei Poeti - “Il 2020 si è chiuso con una percentuale di raccolta differenziata del 76 per cento, dato che riteniamo migliorabile nel 2021”. Questo il pensiero dell'amministrazione comunale di Lerici, così come impresso nel Documento unico di programmazione 2021-23, uno dei documenti che come di consueto faranno parte della seduta di consiglio dedicata al bilancio. “L’entrata in vigore del sistema tariffario basato sul 'Sacco conforme prepagato' – affermano da Palazzo civico - ha permesso un ulteriore coinvolgimento della comunità con la conseguente riduzione dei quantitativi di secco. L’amministrazione conferma la volontà di una raccolta domiciliare sempre più spinta, unico sistema ad oggi conosciuto che permette di innalzare al massimo la percentuale di materiale da inviare a riciclo, ma con qualche adattamento alle specifiche realtà del territorio”. Com'è noto Lerici è uno dei comuni che ha mantenuto la raccolta domiciliare, diversamente da altri – a partire dal capoluogo – che sono tornati a un sistema misto.



Per il 2021, Palazzo civico mette in agenda delle migliorie quali l'estensione della raccolta 'porta a porta' nella zona pedonale del castello, la raccolta del vetro nel quinto giovedì del mese e il recupero della raccolta nei giorni di festa previsti da calendario. “In fase di ultimazione – si legge ancora - una manifestazione di pubblico interesse per l’implementazione dei punti di raccolta dell’olio vegetale esausto nelle frazioni. L’ente, in concerto con le attività commerciali del territorio, doterà gli stessi di contenitori per la raccolta delle pile, rifiuto altamente inquinante, al fine di agevolare la cittadinanza”. E ancora, “si conferma l’assetto orario del centro di raccolta 'Scoglietti', elemento che ha permesso una maggior flessibilità del sistema di raccolta. Per andare incontro ulteriormente alle esigenze della cittadinanza, il centro effettuerà aperture straordinarie in prossimità delle festività e dei ponti. Il centro sarà oggetto di visite guidate da parte degli studenti che potranno così comprendere l’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti. Prossimo obiettivo sarà dotare il territorio un 'entro del riuso' che permetta al materiale ancora in buono stato di essere recuperato e non smaltito: da rifiuto a risorsa. Considerati gli spazi inadeguati del nostro comune si sta vagliando la possibilità di trovare una soluzione condivisa con i comuni limitrofi che godono di maggiori spazi. Allo studio anche soluzioni di compostaggio di comunità volte alla produzione di compost”.



Alla luce delle modifiche normative in materia di rifiuti, l'ente comunale sta procedendo alla stesura del 'Regolamento rifiuti. Permangono poi l’incentivo al compostaggio domestico, mantenendo la riduzione del 20 per cento sulla parte variabile della Tari, e ci sarà l’implemento, senza aggravio, della raccolta di pannolini, traverse e materiale sanitario. Sarà quindi introdotta l’agevolazione 'Amici a 4 zampe', provvedimento che riguarda i possessori di gatti che potranno smaltire la lettiera senza costi aggiuntivi. Inoltre, Palazzo civico coinvolgerà la comunità nel 'Percorso decoro', darà seguito alll'implemento dei cestini portarifiuti e per gli escrementi canini e regolamenterà l’abbruciamento di sfalci e legname “in modo da trovare un equilibrio tra tutela ambientale e esigenze degli utenti”. L'amministrazione conferma infine l'Osservatorio Rifiuti Zero, “tavolo di lavoro che offre un prezioso contributo in materia di riduzione, riciclo, riuso e recupero del rifiuto” e l'obbiettivo 'Plastic free', che “coinvolgerà, oltre che le strutture comunali e le attività commerciali, anche la scuola, attraverso progetti dedicati”.