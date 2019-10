Lerici, videosorveglianza attiva entro fine anno

Golfo dei Poeti - "Sì, anche perché la videosorveglianza comunale non è ancora in funzione...". Questo ha osservato più di un partecipante all'incontro a tema sicurezza organizzato giovedì scorso dal Comitato di frazione di Lerici quando i Carabinieri hanno spiegato che una delle ragioni del calo dei furti in abitazione potrebbe essere la crescente installazione di occhi elettronici da parte della cittadinanza. Il sistema di videosorveglianza installato dal Comune nel 2018, come detto, ancora non è attivo. Questo a causa anche della autorizzazione paesaggistica, per l'ottenimento della quale Palazzo civico ha dovuto fare alcune integrazioni. In merito era intervenuta anche l'associazione culturale Futuro e Radici, segnalando i ritardi nella partenza del sistema.



Ormai, tuttavia, ci siamo. Sono in corso gli ultimi ritocchi all'allestimento delle telecamere e le integrazioni necessarie per avere tutti gli ok autorizzativi sono state fatte. Da Palazzo civico fanno sapere che il sistema sarà quindi operativo entro la fine dell'anno. Un 'grande fratello' composto da un'ottantina di telecamere che sorveglieranno principalmente ingressi e uscite dal vasto territorio comunale lericino.