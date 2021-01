Lerici: urgente spostare l'anagrafe, e la biblioteca non ce la fa più

Golfo dei Poeti - Puzzle Lerici, si aprono le danze. Palazzo civico vuole realizzare una risistemazione degli uffici e degli spazi comunali, “eliminando situazioni di promiscuità e restituendo alla scuola Fiori le aree occupate dagli uffici”, come spiegato stasera dal sindaco Leonardo Paoletti in commissione Servizi finanziari, organismo che, per cercare la massima condivisione con i consiglieri, ospiterà la riflessione su questa non semplice questione di riordino e razionalizzazione. Tassello più urgente della partita è la ricollocazione dell'Anagrafe, attualmente alla scuola Fiori e non da oggi oggetto delle attenzioni dei sindacati e della Prefettura, tant'è che appena tre settimane fa da Via Veneto è arrivata una lettera del prefetto in cui si esorta l'ente comunale a trovare una soluzione; eh già, perché l'ufficio sconta vari problemi, dal carente comfort ambientale per personale e utenti, a quello della scarsa privacy dovuta alla sua attuale conformazione, passando per l'assenza di un bagno interno dopo gli interventi per adeguamenti anti contagio. Dove andrà a finire è chiaro – una delle poche certezze sul tavolo – ed è stato ribadito stasera: si accomoderà là dove ora è il comando della Municipale, al pianterreno del Comune (e certo anche i vigili andranno ricollocati).



Necessario poi immaginare le ricollocazioni: dell'Ufficio turismo, che a seguito degli adeguamenti alle norme Covid ha traslocato nelle stanze dei servizi sociali (“Che dovranno tornare alla loro funzione, anche per consentire gli incontri protetti”, hanno spiegato sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Marco Russo); dell'UniTre (l'università della terza età), che ha perso il suo spazio al pianterreno della scuola Fiori, adibito ad 'aula Covid' (dove vanno eventuali bambini con sintomi) e alla quale, ha detto il sindaco, “al di là di ospitarla in sala consiliare, sarebbe opportuno dare uno spazio più consono dove i frequentanti possano incontrarsi e fare lezione”; e dell'Archivio storico, il cui patrimonio è ora conservato un po' alla Fiori e un po' agli Scoglietti: “Spostarlo per metterli in un deposito no – ha detto il sindaco -, serve una sede idonea dove il materiale possa essere conservato e consultato. La Soprintendenza ci sta chiedendo come intendiamo muoverci in merito”.



Un tema, quello dell'Archivio, in merito alla cui ricollocazione il consigliere Ratti (Siamo il Golfo dei Poeti) ha presentato nelle scorse settimane una mozione, rinviata appunto in vista della discussione in commissione: “Parliamo di un patrimonio non enorme, ma di enorme valore - ha rilevato -. Va trovata una soluzione prima che il materiale si rovini o se ne perdano delle parti”, ha osservato. Dal presidente della Marittima altresì l'esortazione a mantenere la destinazione interamente scolastica per la 'Augenti' (dove i lavori finiranno a inizio marzo, ha detto l'assessore Russo) e a dedicare attenzione alla riapertura e alla valorizzazione di Ca' Doria. “Stiamo valutando l'acquisto del fondo al piano terra degli ex pescatori – ha affermato il sindaco relativamente alla storica dimora lericina – perché è l'unico modo per poter accedere a Ca' Doria; senza una soluzione del genere non andiamo nemmeno a riaprirla. Impensabile entrare attraverso il portoncino del condominio. Serve un ingresso autonomo, con un desk al piano terra”.



Altro punto critico è la biblioteca comunale. “Qualche mese fa – ha osservato il primo cittadino – c'è stato l'ultimo ordine di libri, 10mila euro. Ora non possiamo prenderne più perché i pavimenti non reggono. Va immaginato uno sfogo, una sistemazione. Evitando, in questa come in tutte le altre situazioni, la logica dei rattoppi”. E sempre in materia di libri, è necessario rintracciare una collocazione per la donazione della famiglia Spagnol, 5mila volumi ora stoccati in un fondo ma meritevoli di una destinazione adeguata; il lascito verrà meno se Palazzo civico non provvederà entro tre anni. E potrebbe arrivare un'ulteriore, prestigiosa donazione di ben 35mila volumi: si tratta della biblioteca di Giuseppe Marcenaro, scrittore e giornalista genovese il cui regno di carta l'amministrazione ha recentemente visitato. Certo, anche in questo caso è necessario trovare uno spazio all'altezza. Infine c'è da trovare un 'dove' sia per la conservazione e l'esposizione dei cimeli storici in possesso del Comune (come le camicie garibaldine e i fucili provvisoriamente in mostra fuori dalla sala consiliare), sia per il materiale lapideo lericino attualmente ospitato al museo diocesano. Senza dimenticare il capitolo asilo nido: “Quando sono entrato in consiglio comunale nel 1993 già si parlava della sua ricollocazione – ha affermato il sindaco -. Inutile che facciamo bandi per la residenzialità se poi abbiamo le liste d'attesa al nido. Anche qui c'è da trovare un assetto definitivo”.



La commissione si aggiornerà tra un mese. “Intanto incontrerò i capi settore. Come consiglieri comunali vi consegniamo le varie planimetrie, e avete facoltà di fare i sopralluoghi che ritenete utili”, ha spiegato Paoletti. E in chiusura il consigliere Agnellini (Lerici sogna) ha osservato che “bisogna stare attenti a non ragionare per incastri, perché si rischia di trovarsi punto a capo fra un paio di anni. Penso che, per ragionare in prospettiva, si potrebbe pensare di demolire il Palazzetto dello sport, che sconta una posizione infelice, e, con destinazione diversa, collegarlo al Palazzo comunale. Considerazioni del genere vanno fatte, anche perché ora c'è in ballo il nuovo Puc”.