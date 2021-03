Lerici, un progetto per aiutare una rifugiata venezuelana

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici, anche per il 2021, vuole portare avanti l'impegno nell'ambito della cooperazione internazionale. Confermati i progetti relativi al sostegno della scolarizzazione di due bambine nicaraguensi e alle condizioni del Popolo Saharawi (attraverso la fornitura di alberi di moringa, l'albero 'miracoloso'), la novità guarderà al continente sudamericano. Lerici, in particolare, ha deciso di porre la sua attenzione sui rifugiati politici, individui perseguitati nei loro paesi per le più svariate ragioni: etnia, religione, credo politico, e così via. Persone, quindi, che, fuoriuscite dalla terra d'origine, hanno ragionevoli timori a farvi ritorno, evidentemente destinate a scontare ulteriori torti e vessazioni. Ebbene, nel 2021 i Servizi sociali di Lerici intendono avviare un progetto rivolto a una ragazza venezuelana che vive nel comune di Lerici e che non ha potuto ultimare gli studi nel Paese d'origine, costretta a scappare dal precario scenario del Venezuela. Disoccupazione, inflazione, crisi economica, sanzione Usa, carenza di beni primari e la frattura istituzionale che vede opposti il presidente eletto Nicolas Maduro e l'auto proclamatosi presidente Juan Guaidò.



“La fuoriuscita di rifugiati e migranti venezuelani – si legge in un recente report dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati – è diventata una delle maggiori crisi di dislocazione del mondo. Ad oggi, 5.4 milioni di venezuelani hanno lasciato le loro case; di questi, 4.6 milioni sono andati in altri Paesi sudamericani. In tutto il mondo ci sono 143.532 venezuelani riconosciuti come rifugiati e 793.862 hanno una richiesta d'asilo pendente”. E tra gli 800mila venezuelani fuoriusciti che, oltre che il Paese con capitale Caracas, hanno lasciato anche il Sud America, c'è la ragazza che ha trovato casa a Lerici e che Palazzo civico intende sostenere nel suo percorso di vita. Il Progetto rifugiata politica, questo il nome dell'iniziativa, sta prendendo forma grazie allo Sportello immigrazione della Spezia e all'aiuto fornito all'ente da associazioni come il Coordinamento ligure delle donne latino-americane e la Delta Interculturale.