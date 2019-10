Lerici, un pass diventa gratuito. Più divieti per i mezzi sopra i due metri

Golfo dei Poeti - Ritocco al piano della sosta e della mobilità del comune di Lerici. No, questa volta la 'famosa' Zona a traffico limitato non c'entra e la sua articolazione resta immutata: niente accesso per i non autorizzati dalle 10.00 alle 19.00 e dall'1.00 alle 5.00 dal 15 giugno al 31 agosto. Le modifiche riguardano tre punti. Il primo: diventa gratuito il pass per i cittadini residenti nel territorio comunale lericino che dispongono posti auto privati (costava 6 euro all'anno). E ancora: il vigente divieto di sosta per veicoli alti più di due metri in Via Biaggini, località Venere Azzurra, viene esteso in Via Roma e, sempre in Via Biaggini, tra i civici 1 e 5 nonché nelle vie Matteotti e Mantegazza a San Terenzo, ad esclusione delle aree per il carico scarico. In località Venere Azzurra gli stalli per i bus turistici sono stati ridotti da tre a uno per ricavare più posti per i mezzi a due ruote.



Altro cambiamento: viene istituito il divieto di sosta nello spazio limitrofo alla parrocchia di San Giovanni decollato nella frazione della Serra, un'interdizione che non riguarda i mezzi appartenenti alla Diocesi, alla quale Palazzo civico ha inteso garantire questo spazio per lo svolgimento dell'attività istituzionale ecclesiastica. Un'altra revisione riguarda Tellaro: viene istituito il divieto di sosta in Piazza Rainusso, senza limitazioni di orario, per area di manovra bus.