Lerici, un'ordinanza che regola le operazioni cimiteriali

Golfo dei Poeti - Come stabilito da Roma, i cimiteri comunali resteranno chiusi finoa un mese dop la fine della fase emergenziale da coronavirus, circostanza che certo non pare essere dietro l'angolo. Tutto ciò vale anche per i camposanti lericini, cioè Narbostro, San Terenzo e Tellaro. Sul fronte cimiteriale, il sindaco Paoletti ha messo giù alcune nuove regole con un'ordinanza siglata nelle scorse ore. Il provvedimento autorizza la società Berlor, titolare dell'affidamento temporaneo del servizio di gestione dei servizi cimiteriali lericini, a svolgere la propria attività lavorativa all'interno dei cimiteri al fine di consentire la regolare esecuzione delle operazioni cimiteriali ordinarie, a seguito di decessi e conseguenti richieste di tumulazione e inumazione, nonché la autorizza a eseguire le operazioni cimiteriali di estumulazione e esumazione richieste e programmate dall'ente per il recupero de i loculi e di aree a terra già oggetto di concessioni cimiteriali scadute.



L'ordinanza dispone che l’accesso alle aree cimiteriali sia consentito esclusivamente ai dipendenti Berlor per l'esecuzione della attività prima menzionate; al personale comunale o dipendente da ditte incaricate dagli uffici comunali o da privati (per attività da svolgersi all'interno di cappelle private) che dovranno eseguire eventuali interventi ritenuti improrogabili o urgenti di manutenzione straordinaria; ai familiari (uno per defunto) chiamati ad assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione per concessioni cimiteriali scadute; infine al personale Asl e sanitario, agli organi di polizia e vigilanza, alle ditte di onoranze funebri per l'erogazione dei servizi essenziali erogati”.