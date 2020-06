Lerici, un mese di parcheggi gratuiti nelle ore serali

Golfo dei Poeti - Parcheggi gratuiti nelle ore serali e contributi a fondo perduto da 500 a 2mila euro per le microimprese che contano fino a nove dipendenti. Questi alcuni dei provvedimenti che l'amministrazione comunale di Lerici è in procinto di lanciare per accompagnare la ripresa post picco dell'emergenza Covid-19. Ad annunciare le misure è stato l'assessore al bilancio Aldo Sammartano, intervenuto nel corso del consiglio comunale di ieri. L'ingegnere ha ricordato le azioni decise da Palazzo civico: “Sospensione dei termini di pagamento della Tosap per sei mesi, azzeramento della tassa di soggiorno per sei mesi dal primo agosto, concessione gratuita di maggiori spazi e aree esterni ai pubblici esercizi, abolizione per sei mesi dell'Imu per gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive, buoni spesa erogati ad aprile e maggio. E al momento siamo l'unico comune della provincia che è pronto a erogarne una terza tranche a giugno. Infine stiamo predisponendo il bando per il contributo alle locazioni ed è intenzione dell'amministrazione ridurre la Tari. Non è ancora una misura alla quale è stata data attuazione perché attendiamo che la normativa si 'fermi' definitivamente, ma è nostra volontà sostanzialmente dimezzare la Tari per le attività produttive e, se consentito, anche per le seconde case, visto che non hanno usufruito del servizio rifiuti”. La strategia dei parcheggi gratuiti nelle ore serali sarà realtà dal 15 giugno al 15 luglio prossimi, poi Palazzo civico valuterà l'evolversi della situazione.



Sempre nello scorso consiglio comunale è stata discussa e votata la mozione presentata dall'opposizione lo scorso aprile e volta a supportare il tessuto socioeconomico lericino. Tra le proposte, l'istituzione di un fondo di solidarietà per sostenere il pagamento di affitti e bollette, sgravi fiscali per cittadini e attività commerciali chiuse, sistemi premianti per chi ha garantito sconti sui beni alimentari di prima necessità nel corso del lockdown. Il capogruppo Ornati (Cambiamo in Comune), a nome dell'opposizione, ha affermato che, oltre alle singole idee contenute nel documento, “c'è altresì la volontà di lanciare un messaggio rivolto a chi magari ha scoperto la povertà in questo periodo e, come ha sottolineato anche il Papa, fa fatica a farsi avanti per chiedere aiuto, magari perché prova vergogna. Facciamo il massimo per raggiungere tutti, dando visibilità alle iniziative intraprese dal Comune in questi mesi e immaginandone di nuove”. Il sindaco Paoletti ha lanciato la possibilità, nell'ottica di un'unanime convergenza, di modificare il testo rendendolo una “mozione che auspichi la prosecuzione di un impegno e che prenda atto delle misure fin qui adottate dall'amministrazione. Invece una mozione che prevede un'altra serie di misure che, anche da quanto emerso dal confronto con i funzionari, non sappiamo se sia possibile introdurre, la votiamo sfavorevolmente”. “Piena disponibilità a inserire una frase che riconosca gli impegni assunti da Palazzo civico, ma il ventaglio delle ipotesi elaborate deve essere mantenuto”, ha ribattuto dall'opposizione l'ex primo cittadino Fresco. Non è restato quindi che votare il testo, che è stato bocciato dai voti della maggioranza.