Lerici, un freno al 'turismo' dei loculi

L'amministrazione comunale vuole raddoppiare le tariffe per i non residenti, inserendo altresì criteri più selettivi.

Golfo dei Poeti - Un loculo ventennale a Lerici costa 1.800 euro, sia per i defunti residenti, sia per quelli non residenti. Uno dei prezzi più bassi di tutto il territorio provinciale. L'amministrazione Paoletti ha deciso di ritoccare il regolamento in modo da rivedere la situazione per i non residenti, in linea con quanto del resto accade negli altri comuni. Una proposta di modifica che sarà affrontata giovedì prossimo in consiglio comunale e che con ogni probabilità verrà approvata. I cambiamenti prevedono innanzitutto una maggiorazione del prezzo per i non residenti del 50 per cento, cioè da 1.800 a 2.700 euro; e, ancora, criteri più 'stringenti' per l'ottenimento dei loculi nei tre cimiteri lericini, cioè: richiesta di loculo formulata da parenti entro il terzo grado residenti nel Lericino; oppure almeno dieci anni di comprovata vita a Lerici, pur senza avere la residenza, e il pensiero corre ai tanti proprietari di seconde case; o ancora, infine, avere con Lerici un riconosciuto legame culturale, professionale, di vita.



Le richieste di loculi da parte di non residenti non mancano. Gli uffici parlano anche di sette-otto casi all'anno, un 'turismo' cimiteriale stimolato certo anche dalle tariffe convenienti. Sempre guardando ai camposanti, resta difficile la situazione a terra: non c'è più spazio e la conformazione del suolo lericino non favorisce la mineralizzazione delle salme. Anche per questo il Comune cerca di favorire la via della cremazione - risale all'amministrazione Fresco il rimborso del 30 per cento dei costi dell'operazione, che in media viene sugli 800 euro -, perché no approfittando dell'area dispersione ceneri recentemente allestita a Narbostro, oppure portandosi l'urna a casa invece di stoccarla al cimitero, dove gli spazi sono angusti. Soluzioni più pratiche, che pian piano stanno prendendo piede, ma certo non troppo connaturate alla nostra cultura, che le sue basi le ha proprio in antiche sepolture rituali nelle steppe affacciate sull'Asia.



N.Re