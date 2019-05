Lerici, un bando "bike friendly" rivolto alle strutture ricettive e all'aria aperta

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici apre un bando “bike friendly”. Soggetti destinatari dell'iniziativa sono le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta che, partecipando al bando, potranno accedere a un contributo con il quale acquistare attrezzature e utensili per la manutenzione ordinaria e per la riparazione delle biciclette e rastrelliere “appendibici” o “parcheggiabici”, purché tali spese rientrino in interventi localizzati all'interno del Comune di Lerici.

"L'amministrazione mette in campo un contributo teso a sostenere la pratica del cicloturismo e del turismo in mountain bike, caratterizzando le strutture ricettive alberghiere del territorio – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Queste attività sportive stanno infatti conquistando una fetta di mercato sempre più vasta, così come sono sempre di più le persone che associano il gusto di una sana pratica sportiva alla scoperta di territori incontaminati, luoghi d'arte e piaceri enogastronomici. Questi rappresentano un modo “slow” per comprendere in pieno l'atmosfera di un territorio, oltre che una pratica sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Il nostro territorio, caratterizzato da una diffusa varietà di aree collinari, luoghi di interesse artistico, culturale e religioso, rappresenta una meta ideale per un tipo di turismo in bicicletta. I nostri sentieri rappresentano una forte attrattiva per gli amanti delle due ruote, tanto da portare sul nostro territorio, il prossimo 16 giugno, il Campionato Italiano Superenduro".

Se il 2019 è l'anno nazionale del “turismo lento”, ovvero un modo di viaggiare alla scoperta delle bellezze nascoste italiane attraverso cammini e pedalate, all'insegna del rispetto dell'ambiente e dei territori visitati, Lerici compie un nuovo passo verso un turismo sostenibile e “bike friendly”.

L'entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari, è fissata in euro 500 massimo per ciascun progetto complessivo proposto e non può superare l'80% del costo sostenuto.

Per partecipare all'agevolazione le imprese dovranno presentare una domanda, reperibile all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Lerici o sul sito web istituzionale, sottoscritta dal legale rappresentante.

Ogni impresa potrà partecipare con un'unica domanda che potrà contenere più di uno degli interventi in programma, fermo restando il limite di contributo previsto.

La domanda, insieme alla relativa documentazione, dovranno essere presentati dal rappresentante legale del soggetto proponente e inviati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando all'albo informatico del Comune di Lerici, tramite Posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata A/R o recandosi direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Lerici.

I contributi saranno assegnati fino a esaurimento del fondo, secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda al protocollo. Sarà inoltre stilata una graduatoria dei soggetti ammessi al contributo che sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale.

Saranno ammesse al contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla pubblicazione del bando.