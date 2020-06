Lerici, uffici comunali aperti. Ecco le modalità

Golfo dei Poeti - A partire da lunedì 15 giugno, gli uffici del Comune di Lerici saranno aperti al pubblico, previo appuntamento, nei seguenti giorni e orari:



- tutti gli uffici comunali saranno aperti al pubblico nelle giornate di MARTEDI' E VENERDI', DALLE 9 ALLE 12, previo appuntamento concordato telefonicamente o via mail;



- l'Ufficio Viabilità del servizio Polizia Municipale sarà aperto al pubblico nella giornata di SABATO DALLE 9 ALLE 12, previo appuntamento concordato telefonicamente o via mail;



- l’ufficio Ambiente sarà aperto al pubblico nelle giornate di MARTEDI’ – GIOVEDI’ E SABATO DALLE 9 ALLE 12, previo appuntamento concordato telefonicamente o via mail.



- i servizi essenziali ( Ufficio Stato Civile e Servizi Sociali) saranno comunque resi disponibili anche in giornate diverse previo appuntamento concordato telefonicamente o via mail.