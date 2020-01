Lerici, tre weekend di parcheggio gratis alla Vallata

Golfo dei Poeti - Parcheggio della Vallata gratuito per i prossimi tre weekend. Questa l'iniziativa annunciata questa mattina dall'amministrazione comunale di Lerici, che, come spiegato dal sindaco Leonardo Paoletti e dall'assessore al turismo Luisa Nardone, intende incrementare i flussi di persone e di conseguenza il lavoro delle attività del territorio. Il posteggio della Vallata, che sovrasta la Venere Azzurra, conta oltre trecento posti che d'inverno nei giorni feriali, sono gratuiti. Ora la novità del weekend gratis. Dalla Vallata partirà la già presente navetta che fa l'anello Lerici-San Terenzo, al costo di un euro, durata biglietto 24 ore. Gratis per gli over 70.



“Un'iniziativa volta a confermare che Lerici si è definitivamente riaperta ai visitatori e all'intera provincia – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. Le logiche dell'accoglienza e di una gestione intelligente dell'accessibilità al territorio sono il percorso corretto, che deve sostituire definitivamente l'idea di una chiusura poco meditata, che nel tempo ha prodotto e sicuramente accentuato la crisi del commercio e quella occupazionale del territorio”. “Il sostegno al commercio e alle attività commerciali è sempre stato tra le priorità di questa Amministrazione – aggiunte l'assessore a Turismo e Commercio Luisa Nardone -. Proprio per andare incontro alle reali esigenze degli operatori, si è voluto dare un nuovo e ulteriore incentivo per agevolare la fruizione del territorio nel periodo storicamente di minor affluenza, ovvero quello post festività natalizie. Vogliamo in questo modo sostenere le importanti realtà commerciali del territorio, costituite da un tessuto variegato che offre numerose categorie merceologiche e prodotti di qualità”. Presenti alla conferenza stampa rappresentanti delle associazioni Confartigianato (Antonella Simone), Confcommercio (Valentina Castellanotti) e Cna (Stefania Costa), che hanno espresso plauso per l'iniziativa. Confesercenti, come precisato dall'assessore Nardone, non è riuscita a intervenire per impegni pregressi, 'affidandosi' ai colleghi delle associazioni di categoria.