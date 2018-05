Lerici, torna la Ztl estiva. Ritocchino agli abbonamenti dei parcheggi

Anche per l'estate 2018 la zona rossa durerà fino al 31 agosto e non, come in un recente passato, fino a metà settembre.

Golfo dei Poeti - Dal prossimo 15 giugno fino al 31 agosto scatta la Ztl estiva di Lerici. In linea con quanto dichiarato dall'amministrazione comunale negli scorsi mesi, è stato confermato l'assetto dell'estate 2017. Non si potrà passare (tantomeno, naturalmente, parcheggiare) nei centri abitati di Lerici e San Terenzo e sul lungomare che li collega dalle 10.00 alle 19.00 e dall'una di notte alle cinque del mattino. Si potrà quindi circolare nella 'zona rossa' dalle 19 all'una e dalle cinque del mattino alle dieci. Invariati rispetto all'anno scorso i costi dei pass per gli autorizzati al transito: dai 6 euro di chi ha il posto auto privato ai 200 del non residente proprietario di immobile privo di posto auto privato. Questo è quel che comanda il piano di traffico e sosta 2018 approvato in questi giorni dalla giunta comunale. Un documento che non apporta grosse modifiche rispetto al passato anno, se non una variazione degli abbonamenti ai parcheggi. In particolare, aumentano abbonamento giornaliero e settimanale ai parcheggi di Pugliola, Solaro e La Serra. Il primo passa da 5 a 7 euro, il secondo da 25 a 35. Cresce anche il giornalierio ai parcheggi di Venere Azzurra (Via Biaggini-Piazza Ghidoni), Vallata, Bagnara e campetto di Via Milano rivolo esclusivamente ai clienti di strutture ricettivi di Lerici e San Terenzo in zona Ztl: si passa da 5 a 7 euro.