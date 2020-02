Lerici, sport congelato fino all'8 marzo. E la sinistra sospende gli incontri

Golfo dei Poeti - Con un'ordinanza diffusa in mattina, il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ha messo nero su bianco una serie di “misure integrative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento ordina, dalle 12.00 odierne e “almeno fino a tutto l'8 marzo”, alle associazioni e società sportive, di sospendere tutte le attività sociali, quali allenamenti a favore di terzi o soci; ordina poi ai proprietari e gestori di attività ricettive , alberghiere ed extra alberghiere, di comunicare immediatamente ai propri utenti che abbiano fatto ingresso in Liguria dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità, nonché dalle zone della Cina interessate dall'epidemia di coronavirus – e dalle altre zone del mondo dove il contagio è conclamato – l'obbligo di segnalare la propria presenza sul territorio contattando il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl. Stessa cosa vale per gli amministratori di condominio, obbligati a comunicare ai condomini provenienti da 'zone rosse' di segnalarsi all'autorità sanitaria. Segnalazioni che dovranno anche essere recapitate al sindaco, attraverso la Polizia municipale. L'ordinanza impone inoltre che i posteggi liberi dei mercati settimanali di Lerici e San Terenzo non vengano assegnati col metodo della spunta.



“In attuazione dell’ordinanza del presidente della Regione, n.1/2020, ho richiesto formalmente tramite Pec alle società sportive del territorio, che hanno risposto positivamente, di sospendere le attività sociali e i corsi, al fine di ridurre notevolmente gli assembramenti all’interno degli spogliatoi e degli impianti sportivi presenti nel Comune – spiega il sindaco Leonardo Paoletti-. Con l’ordinanza odierna, ho deciso di rendere vincolanti tali prescrizioni, prolungandole fino a domenica 8 marzo. Questo perché, con il probabile ritorno degli studenti a scuola, ho voluto prevedere un lasso temporale che separi la ripresa scolastica da quella delle attività sportive, al fine di avere durante questo lasso di tempo minori occasioni di ipotetico contagio, che possa poi trasferirsi nelle classi scolastiche. Evitiamo così che questi ragazzi abbiano contatto con luoghi frequentati da persone provenienti da tutta la Provincia.

Vengono confermate, in attuazione dell’ord. regionale n.1/2020, le misure disposte in precedenza agli amministratori di condominio e ai gestori di attività ricettive, con le quali si chiede di comunicare ai propri condomini e clienti, che abbiano fatto ingresso in Liguria dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi e dalle aree della Cina interessate dall’epidemia, l’obbligo di segnalare la propria presenza sul territorio al Dipartimento di prevenzione sociale della locale Asl. Richiedo inoltre ai gestori di attività ricettive di dare comunicazione di tutte le presenze nelle loro strutture oltre che alla Questura, come previsto dal Testo unico di pubblica sicurezza, anche al Sindaco, tramite la Polizia Municipale - all’indirizzo mail: centralepm@comune.lerici.sp.it –, al fine di avere una tracciatura delle presenze sul territorio locale. Ricordo che si tratta di misure preventive, volte a risolvere nel più breve tempo possibile l’attuale situazione sanitaria, che non devono far crescere nella popolazione senso di disagio e timore infondato in quanto, adottando le dovute precauzioni, il contagio può essere evitato. Il contagio avviene unicamente tramite contatto ravvicinato con persone infette, compresa la saliva. Laddove dovessero esserci eventi sportivi nel fine settimana del 7-8 marzo, sarà cura dell’Amministrazione decidere con le singole società circa lo svolgimento delle stesse”.



Lerici, come si ricorderà, ha una famiglia di codognesi blindata in casa. "Questa mattina buone notizie: ho sentito i medici dell'ufficio igiene dell'Asl spezzino che seguono lo stato di salute della famiglia di Codogno sottoposta a vigilanza domiciliare a Lerici - ha spiegato nelle scorse ore il sindaco Paoletti -. Mi hanno riferito che tutti i componenti della famiglia stanno bene e non presentano alcun sintomo. Prosegue comunque la quarantena, come previsto".



La situazione sanitaria va a 'stoppare' anche la politica. "Nonostante le elezioni comunali si avvicinino a grandi passi abbiamo ritenuto, vista la situazione in atto, di sospendere gli incontri pubblici con i cittadini e le azioni di propaganda. Ci auguriamo che quanto sta accadendo possa essere velocemente superato e che tutti noi si possa recuperare la necessaria serenità". Lo comunica il Comitato Promotore per la costruzione di una lista unitaria civica del centrosinistra a Lerici. "In questa occasione ci teniamo particolarmente a manifestare il nostro sostegno e la nostra vicinanza a quanti operano nel settore della sanità pubblica e del soccorso, mai forse come in questo frangente emerge tutta l'importanza del Servizio Sanitario Nazionale che è uno degli assi portanti del concetto di democrazia avanzata. Utilizzeremo questo tempo per approfondire ed ampliare il programma che presenteremo ai cittadini e per consolidare la costruzione di una lista unitaria civica di centrosinistra con il contributo di tutti perché Lerici si merita una nuova stagione, una nuova visione del governo del territorio, una nuova amministrazione più capace ed inclusiva", concludono i progressisti.