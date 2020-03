Lerici spettrale, sindaco: "Esempio per Europa". Ma l'ordinanza fa discutere

Golfo dei Poeti - “Grande lavoro, siamo forti”. “Perfetto”. “Ottimo”. Questo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, reduce da un tour mattiniero nel territorio comunale lericino. In altri tempi questi apprezzamenti sarebbero stati rivolti a spiagge gremite, frotte di turisti, mostre organizzate al castello e così via. Ma sotto l'amara egida del coronavirus la musica cambia, e i giudizi del sindaco vanno a elogiare non il brulicare di un comune turistico, ma un territorio diventato spettrale in virtù di un'attenta osservanza delle misure anti contagio disposte dal governo nazionale nonché degli ulteriori accorgimenti adottati da Palazzo civico. Alle parole, il sindaco ha accompagnato un folto collage di fotografie dei borghi svuotati: La Serra, Tellaro, Lerici e San Terenzo, bellissimi e desolati come dipinti metafisici. “A Lerici la comunità sta tenendo un comportamento esemplare per tutta l'Europa. Le decine di persone generalizzate perché colte in spostamenti non giustificati saranno oggeto di notizia di reato”, ha digitato il sindaco, che ha altresì ricordato che “alle 8 stop allo sport”, come comanda la recente ordinanza comunale lericina che argina l'attività motoria all'aperto nelle primissime ore della giornata.



Un provvedimento che a qualcuno pare eccessivo. Come all'ex assessore Michele Fiore, professione avvocato, che, tramite social, ha scritto: “Cari amici sportivi fuori orario. Quando vi arriveranno le multe/denunce perché vi hanno 'schedato' (chi, in base a quale titolo, in base a quali circostanze di tempo/luogo, come, perché, non si sa) sarò lieto di offrirvi le mie consulenze pro bono. Perché la lotta contro la cialtronaggine, per me, è e resta un impegno civile. Dal Granducato di Lerici, per ora è tutto”. Convinto che “si deve stare in casa senza eccezioni e chi approfitta della situazione reca danno a tutti gli altri”, ma altresì che “dire che si sta schedando la gente fuori orario che verrà denunciata è una roba fuori dal mondo, il diritto non si può sospendere mai”. Un dibattito nel quale è entrato anche l'ex ministro della Giustizia, l'esponente spezzino Pd Andrea Orlando: “Che senso ha concentrare l’orario di pratica sportiva? O lo vieti motivando oppure così aumenti soltanto il rischio che ci sia più gente in giro nello stesso orario”. E in merito agli esiti penali per chi sarà beccato a fare footing alle 8.30, il vice segretario nazionale Dem ha detto che “avendo fatto il ministro della giustizia so che in procura ci sono persone intelligenti e questo mi tranquillizza”.