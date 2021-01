Lerici, sotto i ferri l'officina-magazzino degli Scoglietti

Golfo dei Poeti - Sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale in località Scoglietti che ospita lo spogliatoio, l’officina e il magazzino del reparto manutenzione del Comune di Lerici. L’intervento si è reso necessario in seguito a infiltrazioni dal manto di copertura e conseguenti ammaloramenti degli intonaci della gronda e della facciata.

L’attività consisterà nella messa in sicurezza della struttura e nella rimozione delle parti pericolanti della copertura e dei balconi. È inoltre prevista l’asportazione e la ricostruzione di alcune parti dell’intonaco della facciata.

“Al fine di garantire la sicurezza del sottostante piazzale era stato installato, mesi fa, un ponteggio dotato di dispositivi 'paraschegge', in grado di contenere la caduta di eventuali parti di intonaco – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo -. Oggi, attraverso questo intervento, procediamo alla definitiva sistemazione della struttura”.

Negli scorsi anni l’edificio è stato oggetto di una ristrutturazione interna, finalizzata a una trasformazione funzionale grazie alla quale predisporre la struttura a ospitare l’officina del reparto manutenzioni, il magazzino e, al piano primo, lo spogliatoio del personale. Il locale è stato pertanto dotato di nuovi impianti elettrici e idraulici nonché di nuove porte e infissi.

L’intera area, negli anni scorsi, è stata riqualificata attraverso la costruzione del piazzale adibito a centro di raccolta comunale rifiuti ed è stata dotata delle infrastrutture previste dalla normativa vigente in materia di raccolta delle acque.

“La zona è stata dotata di un adeguato impianto di pubblica illuminazione, che ha coinvolto anche l’adiacente strada provinciale, e di dispositivi per la videosorveglianza – aggiunge Russo -. L’Amministrazione sta inoltre elaborando un progetto finalizzato al miglioramento della sicurezza della viabilità”.

L’importo dell’intervento è di circa 40.000 euro, comprensivi degli oneri relativi alle spese tecniche. I lavori non interferiscono con l’attività del centro di raccolta rifiuti, che segue regolarmente il calendario di apertura.