Lerici sospende i mercati settimanali. Paoletti: "Seguito l'invito di Toti"

Golfo dei Poeti - Da domani, sabato 14 novembre, e fino a nuovo provvedimento sindacale i mercati settimanali di Lerici e San Terenzo saranno sospesi. Lo rende noto il Comune di Lerici. "La decisione viene presa alla luce dell’invito, ricevuto dal Presidente della Regione Toti, ad assumere provvedimenti volti a garantire il decorso in progressivo miglioramento dei dati epidemiologici della nostra regione - spiega il sindaco, Leonardo Paoletti -. La volontà è quella di ridurre al massimo le occasioni di contagio, al fine di garantire il ritorno a misure meno restrittive nei tempi più brevi possibili. L’attenzione deve essere massima, per evitare provvedimenti che limitino la libertà personale e la capacità di reddito di chi opera nei settori più colpiti dalle restrizioni stesse. Di questo siamo tutti responsabili, nessuno escluso". Giusto ieri sera in commissione si era discusso di possibili modifiche organizzative in ottica anti assembramento.