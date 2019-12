Lerici si prepara alla magia del presepe vivente

Golfo dei Poeti - Sabato 14 e domenica 15 dicembre Lerici si animerà di centinaia di figuranti per dare vita al tradizionale Presepe Vivente, la grande ricostruzione storica organizzata dal Comune e dalla Parrocchia di Lerici, giunta quest'anno alla IX edizione.

Un evento corale che abbraccerà il centro del borgo, dalla Chiesa di San Francesco a San Rocco, Piazza Garibaldi, Piazza Mottino, le vie del borgo medievale fino a Piazza San Giorgio, ai piedi del Castello di Lerici.

Si parte sabato 14 dicembre alle ore 15:30 in Piazza Garibaldi: una Santa Messa celebrata per l'occasione nella centrale Piazza lericina, alla presenza della Sacra Famiglia e del coro dei bambini della Parrocchia, inaugurerà ufficilamente la manifestazione che proseguirà fino alle ore 19:00, per riprendere il giorno successivo dalle ore 11:30 alle ore 19:00.

“Il Presepe Vivente è una manifestazione magica, entrata ormai a pieno titolo nella tradizione di Lerici – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. L'iniziativa riveste una particolare importanza per la sua capacità di coinvolgere tutta la comunità in una rappresentazione corale, che mantiene vive le nostre tradizioni e lo spirito natalizio. Una grande partecipazione collettiva, che cresce di anno in anno”.

Due giorni di pura magia, durante i quali scoprire i mestieri di una volta, scene di vita e ambientazioni bibliche, come la Natività, fulcro della manifestazione, racchiusa nella suggestiva cornice di piazza Mottino. Un viaggio alla scoperta delle abitudini di una volta e degli antichi mestieri: sarà infatti possibile osservare, grazie alla partecipazione dell'Associazione “Antichi Mestieri di Equiterme”, artigiani impegnati nella realizzazione di cesti in ferro e vimini, nella lavorazione della carta, in quella del sapone e della lana, attraverso l'uso di telai e cardatori. Sarà l'occasione per i più piccoli di essere coinvolti in attività manuali, scoprendo gli usi e le abitudini di una volta.

Saranno presenti scrivani, lavandaie, che mostreranno come si lavava una volta il bucato utilizzando la cenere, ricamatrici, riparatori di rete da pesca, il mugnaio con la macina in arenaria per il grano, l'arrotino, il fabbro, il frangitore , il taglialegna e molto altro ancora.

E poi i tradizionali accampamenti romani e medievali, il trono di Erode e le locande che offriranno ai passanti vin brulé, pesce fritto e molte altre gustose sorprese.

Non mancherà inoltre in Piazza Garibaldi uno stand dedicato alle castagne, grazie alla partecipazione dell'associazione “La Castagna racconta” di Licciana Nardi.

I due giorni saranno arricchiti dalle spettacolari esibizioni degli sbandieratori del gruppo storico di Fivizzano, dall'esibizione di danzatrici medievali e da un mercatino di opere realizzate da artigiani, che accompagneranno i partecipanti in un magico salto indietro nel tempo.