Lerici si prepara ai festeggiamenti per il patrono: il 25 e 26 marzo arriva la fiera

Domenica 11 marzo, fino a lunedì 2 aprile, il tradizionale luna park animerà il lungomare lericino.

Golfo dei Poeti - In occasione del ricorrere del Santo Patrono, la città di Lerici si prepara ai festeggiamenti.

Arriverà domenica 11 marzo il tradizionale luna park, con le sue numerose attrazioni itineranti dedicate ai ragazzi di tutte le età.

Giostre per i più piccoli, autoscontri, giochi di abilità, scivoli gonfiabili e numerosi altri divertenti allestimenti troveranno spazio nella cornice d’eccezione del lungomare lericino. Un evento particolarmente atteso dai più piccoli, che attendono tutto l’anno l’arrivo delle spassose giostre per poter godere delle esperienze proposte e respirare l’aria dei primi giorni primaverili.



Il luna park itinerante riprenderà il suo viaggio alla volta di nuove mete martedì 3 aprile.

Domenica 25 e lunedì 26 marzo le vie del centro ospiteranno inoltre la tradizionale fiera dedicata alla Madonna di Maralunga, per la gioia di grandi e piccini.

Il lungomare della Rotonda Vassallo, Piazza Garibaldi e Calata Mazzini si trasformeranno in un ricco emporio a cielo aperto. Un’ampia vetrina di banchi di generi alimentari, e non, presenteranno la propria merce per due intere giornate: prodotti artigianali, di abbigliamento, fiori, piante e prodotti per la casa. E poi banchi di bigiotteria, pentole e molto altro saranno a portata di mano di cittadini e visitatori semplicemente passeggiando per le vie del centro. E non sarebbe fiera se mancassero le tradizionali leccornie e golosità, dal croccante allo zucchero filato, dai brigidini ai bomboloni, dal culatello alla porchetta e fino a ogni genere di dolciume desiderato. Saranno presenti inoltre i ragazzi dell'iniziativa di agricoltura sociale Evergreen, con uno stand dedicato ai loro prodotti.



"Ogni anno la fiera dedicata al Santo Patrono di Lerici si arricchisce di nuove proposte, valorizzando ulteriormente una tradizione consolidata e fortemente attesa – commenta Luisa Nardone, assessore alle Attività Produttive -. Due giorni dedicati ai più piccoli, che avranno modo di esplorare le eterogenee proposte dei numerosi stand e, al tempo stesso, godere delle attrazioni offerte dal luna park, che si fermerà ancora per diversi giorni sul lungomare. Un’offerta completa, in grado di rispondere a tutti i tipi di richieste".