Lerici si accende per Natale. Pronte le luminari e le iniziative anche a distanza

Golfo dei Poeti - Lerici si veste di luci e musica per accogliere la stagione natalizia. In risposta a queste singolari festività, scandite da norme e distanziamenti, il Comune di Lerici indossa il suo abito migliore e si prepara a dare il benvenuto al periodo più magico dell’anno.

Sabato 5 dicembre, alle ore 16:30 in Piazza Garibaldi, avrà luogo la tradizionale accensione delle luminarie. Il boschetto di abeti, installato al centro della Piazza, si illuminerà di centinaia di luci, aprendo ufficialmente la stagione natalizia. L’accensione sarà accompagnata dalle esibizioni coreografiche delle ballerine della scuola di danza Pro Danza, che celebreranno l’arrivo del Natale.

A seguire, si accenderà il boschetto di Piazza Brusacà, a San Terenzo, gli alberi e le aiuole del territorio saranno avvolti da luci a led, i portici e le vie si trasformeranno in una cascata luminosa, realizzata con installazioni a tenda composta da mini led. Non mancherà, naturalmente, l’illuminazione delle due fortificazioni di Lerici e San Terenzo, unendo in un simbolico abbraccio l’intera passeggiata lungomare.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica trasmessa in filodiffusione che, dal 5 dicembre al 6 gennaio, riempirà le vie del territorio, dando vita a un’atmosfera incantata. Le melodie saranno diffuse anche all’interno della Galleria Padula, il percorso pedonale che unisce le due principali vie di Lerici, via Gerini e via Cavour, e saranno accompagnate da giochi di luci, creando un luogo quasi “sospeso” nel tempo.

“Abbiamo deciso quest’anno di anticipare di qualche giorno l’accensione delle luminarie, solitamente programmata per l’Immacolata Concezione – spiega il sindaco Leonardo Paoletti -. Credo che noi tutti abbiamo bisogno, dopo quest’anno difficile, di scaldare i nostri cuori e abbandonarci alla magia del Natale. Quelle che si preannunciano sono festività delicate per molti di noi. Vogliamo accompagnare le persone a questo nuovo anno, avvolgendole con la bellezza dei nostri borghi, immersi in un’atmosfera unica, e allietandole con eventi e iniziative, naturalmente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste. Quest’anno ci rivolgiamo in particolare ai bambini, indiscussi protagonisti del Natale, ai quali quest’anno sono stati richiesti grandi sacrifici, affrontati con profonda sensibilità”.



Di seguito il programma delle iniziative:



5 dicembre ore 16.30

Accensione luminarie



5 dicembre ore 16.30

Lerici, Piazza Garibaldi

Esibizioni coreografiche a cura della SSD Pro Danza



6 dicembre ore 15.00

San Terenzo, vie del paese e arrivo in Piazza Brusacà

La sfilata dello Schiaccianoci

a cura della SSD Pro Danza



San Terenzo, Piazza Brusacà, ore 15.00

Laboratorio Creativo “La Porticina degli Elfi”

a cura di Abygaille Eventi

(prenotazione telefonica o WhatsApp al 338.8066120)

Ci avviciniamo al Natale e in ogni casa non può mancare la famosa e magica porticina degli elfi. Piccole porticine dove escono dispettosi folletti ed elfi che, di notte, osservano i bambini e gli garantiscono una protezione magica per tutto l’anno.



San Terenzo, Piazza Brusacà, ore 15

Concerto di cornamuse e violino

Corrado Perazzo e Fabrizio Pilu

a cura della Pro Loco San Terenzo

8 dicembre ore 15.00

Lerici, vie del paese e arrivo in Piazza Garibaldi

La sfilata dello Schiaccianoci

a cura della SSD Pro Danza



Lerici, Piazza Garibaldi

Laboratorio Creativo “Falegnomando con le Falegnome”

a cura di Abygaille Eventi

(prenotazione telefonica o WhatsApp al 338.8066120)

Due buffe Falegnome preparano piccoli pezzetti di legno e chincaglierie per i loro piccoli amici, che con creatività costruiranno meravigliosi giochi in legno aiutandosi con colla chiodi e martello.



12 dicembre ore 15.00



Pugliola

Laboratorio Creativo “La Pallina della Neve”

a cura di Abygaille Eventi

(prenotazione telefonica o WhatsApp al 338.8066120)

Con materiale di recupero, forbici e colla costruiamo la mitica pallina della neve che non può mancare nelle camerette di ogni bambino.



13 dicembre ore 15.00



Tellaro, Piazza Figoli

Laboratorio Creativo “Decoriamo l’albero”

a cura di Abygaille Eventi

(prenotazione telefonica o WhatsApp al 338.8066120)

Attività di manipolazione per costruire strepitose palline e addobbi per gli alberi di Natale più ecologici.



19 Dicembre ore 15.00



San Terenzo, Piazza Brusacà

Laboratorio Creativo “La Ghirlanda Natalizia con Mr. Santa Claus”

a cura di Abygaille Eventi

(prenotazione telefonica o WhatsApp al 338.8066120)

Non è Natale senza la famosa Ghirlanda Natalizia da mettere sulla porta d’ingresso o nella propria cameretta. Con perline, carta crespa, stoffe e colori assembleremo piccoli capolavori dando sfogo alla creatività in compagnia di Mr. Santa Claus e i sui Elfi, i quali come fidati aiutanti si dedicheranno nella raccolta delle letterine per il tanto atteso e famoso Babbo Natale, impegnato negli ultimi preparativi nel suo villaggio in Lapponia.



San Terenzo, Piazza Brusacà

Concerto di cornamuse e violino

Corrado Perazzo e Fabrizio Pilu

a cura della Pro Loco San Terenzo



20 dicembre ore 15.00

La Serra

Esibizioni coreografiche a cura della SSD Pro Danza



La Serra

Laboratorio Creativo “Legni Sonori”

a cura di Abygaille Eventi

(prenotazione telefonica o WhatsApp al 338.8066120)

Il nostro Golfo dei Poeti ci regala tanto legno e noi quest’anno vogliamo riciclarlo e, con fili, colla e campanelli, creare fantastici addobbi sonori per le nostre feste !



21 dicembre ore 15.00

da Castello a Castello, con partenza da San Terenzo

Concerto di Natale itinerante The Arb Ensemble

a cura dell'Associazione Suoni dal Golfo



Musica vocale a cappella, capolavori rinascimentali, coralità inglese e canti natalizi della tradizione popolare.



Anonimo - Angelus ad Virginem

Hieronymus Praetorius - Magnificat Quinti Toni con interpolazioni della tradizione natalizia

Orlando di Lasso - Resonet in Laudibus

Giovanni Pierluigi da Palestrina - O magnum mysterium

Benjamin Britten - A Boy was born

Herbert Howells - A Spotless Rose

John Rutter - Rise up, shepherd, and follow

William Ballet, arr. Geoffrey Shaw - Lute-book Lullaby

Franz Gruber, arr. J. Darbourne - Silent Night

Piae Cantiones - Up Good Christen Folk and Listen

David Willcocks - Tomorrow shall be my dancing day

J. Pierpont, arr. Keith Roberts - Jingle bells

Martin/Blane, arr. Peter Gritton - Have Yourself a Merry Little Christmas

Anderson/Parish, arr. J. Darbourne - Sleigh Ride

Tradizionale, arr. Arthur Warrell - We wish you a merry Christmas





23 Dicembre ore 15.00

Lerici, Piazza Garibaldi

Laboratorio Creativo “Mi calza a pennello”

a cura di Abygaille Eventi

(prenotazione telefonica o WhatsApp al 338.8066120)

Ma chi l’ha detto che le calze le porta solo la Befana? Due simpatiche e strampalate Elfe aiuteranno i bambini e le bambine nella creazione di fantastiche calze natalizie da mettere come decorazione nel proprio albero di Natale e da riempire con mille leccornie.



24 dicembre

Trasmissione del concerto The Arb Ensemble attraverso le piattaforme digitali Lerici Music Festival, Art-booking, Lerici Coast.





1 gennaio 2021, ore 17.00

Concerto di Capodanno

Lerici, Piazza Garibaldi

a cura dell'Associazione Suoni dal Golfo



Il Maestro Giuseppe Bruno al pianoforte insieme al quartetto d’archi di studenti del Conservatorio Puccini della Spezia si esibiranno in alcuni dei più celebri valzer di Johann Strauss.



Il concerto sarà trasmesso anche attraverso le piattaforme digitali Lerici Music Festival, Art-booking, Lerici Coast.



6 gennaio 2021



Tradizionale consegna delle calze della Befana ai bambini di tutto il territorio.

La Befana in persona, a bordo di una Ape Calessino, distribuirà ai più piccoli i tradizionali dolciumi:



Tellaro, Piazza Rainusso, ore 11.00;

Muggiano, ore 10.30;

Pozzuolo, ore 11.00;

Pugliola, ore 11.30;

La Serra, ore 12.00;

San Terenzo, ore 12.30;

Lerici, ore 14.30.



VIDEO LETTURE E LABORATORI A DISTANZA



Disponibile sul portale www.lericicoast.it, a partire dall’ 11 dicembre 2020

Videolettura de “Il Pesce di Natale”

scritto da Marius Marcinkevicius

Illustrazioni di Lina Dudaite

Edizioni Jaca Book



Disponibile sul portale www.lericicoast.it, a partire dal 16 dicembre 2020

Laboratorio creativo "Le marionette natalizie"



Disponibile sul portale www.lericicoast.it, a partire dal 18 dicembre 2020

Videolettura de “L’Albero che doveva essere proprio così”

scritto e illustrato da Yuval Zommer

Edizioni Gallucci



Disponibile sul portale www.lericicoast.it, a partire dal 23 dicembre 2020

Laboratorio creativo "Creiamo insieme le decorazioni natalizie".