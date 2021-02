Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica che è online l'istanza per l’attribuzione della riduzione del 20 per cento sulla parte variabile del tributo rifiuti e servizi (TARI) per il compostaggio domestico della frazione umida.

Modulo scaricabile sul sito del Comune, qui: http://www.comune.lerici.sp.it/c011016/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/407