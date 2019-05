Lerici, scatta l'ordinanza "plastic free" per le spiagge. E da gennaio divieto di vendita ovunque

Golfo dei Poeti - Il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ha emesso un'ordinanza che impone, a far data dal 1° giugno 2019, a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (siano attività commerciali, artigianali e ricettive), che operino sugli arenili pubblici in concessione a privati o in concessione al Comune di Lerici ma in gestione a privati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, di non utilizzare posate di plastica monouso non biodegradabili e non compostabili, quali forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e bicchieri. La notizia era stata anticipata qui.



E' inoltre fatto divieto di utilizzare piatti di plastica monouso non biodegradabili o non compostabili e di utilizzare bastoncini di plastica cotonati, bastoncini per palloncini in plastica e contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso.

Sempre a far data dal 1° giugno, il medesimo divieto è esteso a chiunque organizzi eventi pubblici, quali sagre, feste sociali o eventi pubblici culturali o sportivi che comportino somministrazione di cibo e bevande all'aperto o in locali pubblici.



A decorrere dal primo gennaio 2020 il divieto è esteso a tutti gli esercizi commerciali pubblici che a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia modalità, somministrino alimenti o bevande al pubblico dei consumatori. Dal primo gennaio 2020, agli esercizi commerciali di vendita al minuto di generi alimentari operanti sul territorio comunale, qualunque sia la loro categoria commerciale e dimensione, è fatto divieto di vendere posate di plastica monouso non biodegradabili e non compostabili, quali forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e bicchieri; di vendere piatti di plastica monouso non biodegradabili o non compostabili; di vendere bastoncini di plastica cotonati; di vendere bastoncini per palloncini in plastica; di vendere o cedere contenitori monouso per alimenti non biodegradabili o compostabili e tazze in polistirolo espanso.



L'ordinanza ha efficacia a decorrere dal 1° giugno 2019, considerando la valenza del divieto assoluto di utilizzo e commercializzazione solo a partire dal 10 giugno.