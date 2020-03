Lerici sanifica gli uffici e Maris 'offre' il servizio per Pa e Radio Marconi

Golfo dei Poeti - Oggi a Lerici sono stati sanificati i locali del comando della Polizia Municipale, delle quattro auto di servizio, e degli uffici del Palazzo Municipale tuttora aperti al pubblico su appuntamento. Nello specifico, sono stati oggetto dell’attività di sanificazione: l’ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizi Cimiteriali, Ambiente e Messi.

L’azione ha coinvolto inoltre la sede e i mezzi in dotazione della Pubblica Assistenza e di Radio Marconi, i cui volontari giocano un ruolo fondamentale per la comunità lericina nella gestione dell’attuale emergenza epidemiologica.

L'attività è stata svolta dalla cooperativa Ma.Ris., ditta certificata. La cooperativa ha inoltre scelto di mettere gratuitamente a disposizione il servizio per le sedi della Pubblica Assistenza e di Radio Marconi.



“Ringrazio il Presidente della cooperativa Ma.Ris. , Fabrizio Augello, per aver svolto gratuitamente la sanificazione dei locali della Pubblica Assistenza e di Radio Marconi: un bellissimo messaggio di riconoscenza verso queste due importanti realtà, che abbiamo la fortuna di avere sul territorio e che, anche in questo delicatissimo momento di emergenza, stanno dimostrando professionalità e vicinanza alla nostra comunità - commenta il sindaco, Leonardo Paoletti -. L’intervento svolto, che ha coinvolto numerosi uffici particolarmente esposti, rappresenta per noi un atto dovuto al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e dei volontari che svolgono ogni giorno un prezioso servizio ai cittadini”.



L’intervento si aggiunge a quelli effettuati settimanalmente su strade, vicoli, scalinate e camminamenti di tutto il territorio comunale.