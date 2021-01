Lerici, risorse alla scuola per arredi, device e ampliamento dell'offerta formativa

Golfo dei Poeti - Ammonta a 112mila euro la somma erogata da settembre ad oggi dal Comune di Lerici all'Istituto comprensivo. Lo ha spiegato in consiglio comunale l'assessore all'Istruzione, Laura Toracca, illustrando la suddivisione del contributo: 22mila euro di trasferimenti, 40mila euro per device e arredi, 51mila euro per l'ampliamento dell'offerta formativa (inglese e sportello psicologico, "quanto mai utile visto il periodo"). "In primavera, con il nuovo bilancio, completeremo l'acquisto delle dotazioni informatiche richieste dalla scuola. Andremo altresì a sostituire arredi obsoleti e a implementare quelli dedicati ad alunni con bisogni speciali".