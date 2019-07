Lerici ricorda il sindaco eroe di Rocca di Papa

Golfo dei Poeti - Un minuto di raccoglimento è stato osservato ieri in apertura del consiglio comunale di Lerici, su proposta dell'ex primo cittadino e consigliere di opposizione Emanuele Fresco, in memoria di Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa (Roma) deceduto il mese scorso a soli 47 anni in seguito alle lesioni riportate nell'esplosione avvenuta nel palazzo comunale a causa di una fuga di gas. Una tragedia in cui ha perso la vita anche il delegato di Crestini, Vincenzo Eleuteri, 68 anni. Con un comportamento eroico, Crestini, prima preoccuparsi di mettere in salvo sé stesso ha inteso avvisare del rischio imminente tutte le persone presenti nell'edificio, invitandole ad allontanarsi. Una condotta altruista che è costata la vita all'amministratore laziale, rimasto coinvolto nella deflagrazione.