Lerici ricorda Megalizzi: "Nessuna giustificazione per terrorismo"

Golfo dei Poeti - Venerdì scorso il consiglio comunale di Lerici, per iniziativa del sindaco Leonardo Paoletti, ha ricordato con un minuto di silenzio Antonio Megalizzi, il giornalista italiano che ha trovato la morte a soli 28 anni nei giorni scorsi in seguito alle ferite riportate nel corso dell'attentato di Strasburgo, messo in atto dall'islamista Cherif Chekat, poi caduto in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine. "E' stata spezzata una vita proiettata con speranza verso il futuro, la vita di un giovane che aveva intrapreso un'attività di grande interesse a livello europeo. E che si è scontrata contro un'azione assurda, che non può avere alcuna giustificazione. Non bisogna farsi scivolare le cose addosso quando si parla di terrorismo, cioè della volontà di condizionare la nostra vita civile e democratica", ha dichiarato il primo cittadino in consiglio. "Doveroso ricordare Megalizzi e altrettanto doveroso che il consiglio comunale dica no al terrorismo. Siamo di fronte ad 'atti bastardi'. Dobbiamo essere molto chiari. Nessuna tolleranza sia per il terrorismo perpetrato a nome di un Dio o a nome di un'ideologia. La democrazia deve essere sempre punto di riferimento delle nostre comunità e io non tollero che certi atteggiamenti vengano coperti da una certa politica", ha affermato l'ex sindaco e consigliere di opposizione Emanuele Fresco.