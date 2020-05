Lerici riapre il Parco di Falconara. Sul lungomare niente corse al pomeriggio

Golfo dei Poeti - L'Italia riparte. Non al 100 per cento e con il dovere di rispettare le misure anti contagio, ma il Paese oggi prova a rimettersi in moto, 'autorizzato' dai comandamenti incrociati di presidenza del consiglio e Regioni. I Comuni naturalmente hanno facoltà di sagomare la corposa riapertura della vita, economica e non. E quello di Lerici, che già a inizio mese ha ritenuto opportuno ridimensionare l'allargamento di maglie concesso dagli enti sovraordinati, anche per questo via ufficiale della Fase 2 ha preferito piantare qualche paletto. Lo strumento è sempre l'ordinanza, precisamente la numero 97 del 2020. Tra le varie cose, l'attività sportiva della corsa sul lungomare Lerici-San Terenzo dovrà osservare precise – per quanto ampie – fasce orarie: ok alle sgambate dalle 19.30 alle 9.30 e dalle 13.00 alle 14.00. La nuova ordinanza riapre poi il Parco di Falconara, ma tiene chiusi gli altri parchi pubblici nonché i castelli di Lerici e San Terenzo. Restano interdetti il Molo Noceti, il Belvedere Stefanini e la passeggiata dietro al Castello di San Terenzo, eccezion fatta, elemento di novità, per andarci a pescare laddove consentito.



Confermato l'obbligo di mascherina anche all'esterno, “mascherina che nell’esercizio di attività sportiva dovrà essere nella disponibilità della persona e indossata appena cessata l'attività stessa”. Per i pedoni permangono le norme già in vigore: prendere il marciapiede di destra, tenere le distanze, agevolare il passaggio. Restano chiusi al pubblico gli uffici di Palazzo civico ed è vietato accedere agli arenili comunali come anche alle scogliere artificiali e naturali se non per svolgere nuoto sportivo in acque libere e senza poter stazionare sugli scogli, salvo per lo svolgimento della pesca.