Lerici, raccolta eccezionale plastica e metallo per il dopo Capodanno

Golfo dei Poeti - Il giro di raccolta degli imballaggi in plastica e metallo verrà effettuato eccezionalmente mercoledì 2 gennaio con esposizione nella serata di martedì 1° gennaio, sia per i cittadini che per le attività commerciali di Lerici. In occasione del Capodanno, infatti, il servizio di raccolta non verrà effettuato, tuttavia per venire incontro alle esigenze degli utenti, l’amministrazione ha predisposto un giro di raccolta extra per il giorno successivo. Gli imballaggi in plastica e metallo dovranno essere esposti nella serata di martedì 1° gennaio.



“Si raccomanda di rispettare il giorno e l’orario di conferimento - precisa Claudia Gianstefani consigliere delegato all’Ambient e- in modo da evitare situazioni indecorose per la giornata di Capodanno. Il centro di raccolta sarà regolarmente aperto mercoledì 2 gennaio dalle 7 alle 12 per eventuali necessità aggiuntive di altre tipologie di rifiuti riciclabili. Si auspica, anche per queste festività, l’uso di stoviglie riutilizzabili o compostabili e la limitazione dell’uso della plastica”