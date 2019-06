Lerici, quasi 200mila euro alle associazioni. Guidano bikers e Suoni dal Golfo

Golfo dei Poeti - Ammonta a 191mila euro la somma stanziata a bilancio dall'amministrazione comunale di Lerici per quanto concerne i contributi da riconoscere alle associazioni del territorio per l'organizzazione di eventi culturali, turistici e sportivi nel 2019, sia già passati, sia in programma nelle prossime settimane. 60mila euro, circa un terzo del totale, vanno all'associazione Suoni dal Golfo per l'organizzazione del medesimo festival musicale, di cui è grande animatore il direttore d'orchestra lericino Gianluca Marcianò. Numeri importanti anche per il sodalizio Lerici bike, al qual Palazzo civico ha deciso di assegnare 15mila euro per l'organizzazione della tappa Super enduro di mountain bike, evento d'eccezione andato in onda domenica scorsa. Medesima somma quella corrisposta al Comitato delle borgate per il Palio del Golfo. Poco sotto la Proloco di San Terenzo, con un contributo di 12mila euro deliberato per l'ormai tradizionale 'Tana dei turchi', gettonato evento estivo. Seguono i 10mila euro alla Us Casano per il Giro della Lunigiana, i 9mila euro alla Mutuo soccorso di Tellaro per 'Libri in Selaà', i 7.800 alla Confraternita di Sant'Erasmo per l'omonima sagra, i 6mila di Ascos per 'Carnemare' e i 5mila alla Società dei concerti per il Festival del Jazz.



Il restanti contributi sono tutti pari o inferiori ai 3mila euro, eccezion fatta per i 3.500 cinque intercettati dall'associazione Beach Tennis per gli internazionali della disciplina, per i 3mila stanziati a favore della Lega navale di Lerici per l'evento dedicato alle vele latine (iniziative tenutesi entrambe lo scorso mese) e per i 3mila dell'associazione Amiche e amici di Mary Shelley (per Summer school e Percorsi shelleiani). Gli altri destinatari di contributi: Borgata Venere Azzurra (per la Battle Under The Castle), Anspi Tellaro (Infiorata La Serra), Unione sportiva Tellaro (Borgo fatato), Associazioni alpini (Commemorazione Nikolajewa), Arci Solaro (Un mercoledì da piccioni), Arthena (rassegna di poesia Altramarea), Parrocchia San Francesco (concerti Corale San Francesco), Anspi Maralunga (Marilontani), Unitre (attività 2019), Spezia Triathlon (triathlon), Asd Csi Venere azzurra (trittico natatorio), Lerici sport (Coppa Byron), Unione sportiva Tellaro (Una nuotata a Tellaro), Pro Loco Lerici Basket (Big 4 edition), Lerici nuoto master (gara di nuoto Tino-Tellaro).