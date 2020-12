Lerici, quarta erogazione di buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Golfo dei Poeti - Al via la quarta erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per accedere al contributo è necessario compilare la domanda, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Lerici, sezione “Emergenza Coronavirus”, o disponibile allo Sportello di cittadinanza del servizio Politiche Sociali dell’Ente.

“A breve saranno disponibili i nuovi buoni emessi in forza dei contributi statali – spiega il sindaco Leonardo Paoletti -. Si tratta della seconda erogazione statale, che si va a sommare alle due direttamente emesse dal Comune. Anche in questo caso, come in quello precedente, provvederemo a integrare la somma messa a disposizione dallo Stato, qualora questa si rivelasse insufficiente a coprire le domande pervenute. L’impegno è fare tutto il possibile affinché tali buoni siano disponibili già prima di Natale”.

La domanda potrà essere inviata a partire da domani, venerdì 11 dicembre, fino a sabato 19 dicembre, all’indirizzo e-mail buonospesa@comune.lerici.sp.it oppure consegnata allo Sportello di cittadinanza, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Le richieste che perverranno dopo tale data saranno prese in considerazione solo nel caso risultassero ancora disponibili risorse economiche da distribuire.

La comunicazione di accesso al buono e le relative modalità di utilizzo saranno comunicate telefonicamente o tramite indirizzo e-mail.

Il buono spesa è destinato all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità: potrà essere speso nei negozi di alimentari e/o minimarket, supermercati, latterie e panifici, mercati specializzati, rifornitori di carni e surgelati, discount alimentari, farmacie.

Gli assegnatari dovranno dichiarare:

di essere stati esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 in quanto hanno perso il lavoro, hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento, sono soggetti a lavoro intermittente oppure non riescono, in questa fase dell’emergenza Covid-19, a trovare lavoro e/o acquistare generi alimentari o prodotti di prima necessità;

di aver percepito nel mese di novembre 2020, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, redditi per un importo da non consentire l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, precisando che per redditi percepiti si intendono quelli derivanti da lavoro, pensioni comprese quelle di invalidità, le entrate derivanti da cespiti quali affitti, rendite, ecc., assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento e di disoccupazione;

di essere in possesso, come nucleo familiare, di un patrimonio mobiliare (conti correnti bancari e/o postali, titoli di stato, azioni, obbligazioni, titoli assicurativi, ecc.), la cui disponibilità complessiva alla data del 31/10/2020 non sia superiore al limite di Euro 6.000,00.



Il buono spesa, per ciascun nucleo familiare, sarà erogato una tantum e l’importo non potrà superare € 500,00. Nello specifico:

€ 200,00 nucleo con 1 componente

€ 300,00 nucleo con 2 componenti

€ 400,00 nucleo con 3 componenti

€ 500,00 nucleo con oltre 3 componenti

In presenza di minore o disabile saranno aggiunti 50,00 € a componente. L’importo complessivo non potrà comunque essere superiore a 500 €.