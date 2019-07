Lerici, pubblica assistenza al voto per il rinnovo del consiglio

Golfo dei Poeti - Riceviamo dalla Pubblica assistenza di Lerici



La Commissione Elettorale della Pubblica Assistenza Croce Rosso-Bianca di Lerici ha di recente approvato ai sensi dello Statuto associativo la presentazione di una lista di candidati al Consiglio Direttivo per il mandato 2019-2022. Lista che è stata quindi ammessa alle elezioni decise dall’Assemblea dei Soci del 12 Maggio scorso e già programmate per questa Domenica 21 Luglio.

La decisione dell’Assemblea di convocare le elezioni era seguita alle dimissioni del precedente Presidente Cesare Battistelli e del Consiglio Direttivo da lui presieduto, che ha continuato a gestire l’Associazione negli scorsi due mesi fino ad oggi per accompagnarla alle elezioni sotto la presidenza di Mauro Girola.

La lista che oggi si candida a governare l’Associazione, risultata essere l’unica a presentarsi, si propone come una squadra unitaria che promuova il contributo di tutti assieme per il bene dell’Associazione ed è composta sia da volontari che da lungo tempo operano nella PA, sia da membri dello stesso Consiglio uscente, tra cui anche l’attuale Presidente Mauro Girola e si è data il nome di “Insieme per la PA”.

Il capolista candidato Presidente è Rodolfo Basadonne e i candidati Consiglieri sono Mauro Girola, Gianfranco Pazienza, Paolo Perotta, Oreste Pinelli, Antonino Nucera, Roberto Bertolucci e Maurizio Bertolucci.

Le tre parole che sintetizzano il programma della lista sono SOSTENIBILITA’, per continuare a garantire la solidità economica, finanziaria e organizzativa che ha caratterizzato gli ultimi anni; VOLONTARIATO, per dare valore alle persone che operano o vorranno operare in futuro per l’Associazione e COMUNITA’, per valorizzare il rapporto con il territorio e la presenza della “Pubblica” tra la gente.

I candidati si propongono inoltre di valorizzare il rapporto e la reciproca collaborazione con la rete associativa nazionale ANPAS alla quale l’Associazione aderisce e si impegnano a dare costante sviluppo alle attività di protezione civile e della squadra nautica di soccorso in mare.

Le elezioni si terranno questa Domenica 21 Luglio dalle 9,00 alle 17,00 presso la sede sociale in Via Matteotti 9 a Lerici. Tutti i soci iscritti all’Associazione da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa potranno votare, esprimendo un massimo di 6 preferenze tra i candidati consiglieri in lista. Per chi non ha ancora provveduto, la quota associativa potrà essere regolarizzata direttamente in sede il giorno delle elezioni.

La Pubblica Assistenza ringrazia i candidati che oggi hanno dato la loro disponibilità e i consiglieri ed i presidenti che fino ad oggi hanno governato l’Associazione e si augura una sentita partecipazione al percorso democratico elettorale da parte dei soci, che nell’esprimere il proprio contributo attraverso il voto lo faranno certamente nel modo migliore e più costruttivo.