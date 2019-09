Lerici, prosegue la disputa della bandiera

Golfo dei Poeti - Botta e risposta di sapore storico tra il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, e la locale Società marittima di mutuo soccorso, storia realtà che, in collaborazione con il Comune, ha appena organizzato la nona edizione della fortunata rassegna Lerici legge il mare. Il motivo del contendere non è nuovo: si tratta della presenza della bandiera di Genova sul castello lericino. Ora sul pennone sventola il Tricolore, assente la croce di San Giorgio. "Perchè, dopo scoli, la bandiera di San Giorgio non sventoli più sul castello di Lerici è un mistero. Il Tricolore, a cui teniamo, per cui tanti lericini e tantissimi soci della Marittima sono morti, è sempre stato issato in altro luoghi e onorato in altri modi. Un mistero. Effettivamente non si capisce. Oltretutto è nello stemma comunale (non in tutti gli stemmi dei Comuni liguri tra l'altro) e in tanti loghi di associazioni storiche, sportive, culturali lericine", hanno scritto oggi sulla pagina Facebook della Marittima.



Pronta la replica del primo cittadino. "Si afferma che il Tricolore dovrebbe sventolare su altri luoghi ma non sul monumento simbolo della Città di Lerici e del Comune - scrive Paoletti -. Mi chiedo quali siano i luoghi dove dovrebbe sventolare il Tricolore in una Città risorgimentale quale è Lerici. Se si esclude il suo monumento simbolo resta il Municipio, ove però il Tricolore sventola per obbligo di legge. Un po' poco per una Città che è totalmente consacrata ai valori e agli Eroi del Risorgimento. Pertanto, con rispetto dell'uso di issare la bandiera della Repubblica di Genova, il sindaco ha preventivamente comunicato per iscritto alla Marittima che sul pennone sarebbe stato issato il Tricolore. E ciò senza ammainare alcuna bandiera dato che si è proceduto a issare il tricolore col pennone vuoto. Con tale comunicazione non si è però negato di issare la bandiera della Repubblica genovese, tanto cara alla Società Marittima di Mutuo Soccorso (che paradossalmente ha tra i propri soci storici anche il Garibaldi e lericini non certo amici di Genova). Nulla impedisce, pertanto, che la Marittima chieda di installare un altro pennone dove sventolare la croce di San Giorgio ma sempre nel rispetto della prevalenza del Tricolore di Mazzini e Garibaldi, simbolo dell'unità d'Italia e della nostra non comune tradizione risorgimentale". Un intervento al quale ha risposto Bernardo Ratti, presidente della Marittima: "Il Tricolore è ovvio che ci appartenga, figuriamoci (non a noi come Marittima, ma a Lerici). Ma anche la Croce di San Giorgio è bandiera identificativa, non per niente è nello stemma comunale. Vengo a trovarla e ne parliamo".



E a Ratti non è piaciuta la valutazione su Garibaldi e su quelli lericini "non certo amici di Genova" digitata dal sindaco. "Un errore - commenta il presidente della Marittima sulla bacheca del primo cittadino -, non so chi possa averglielo detto. La Marittima era un tutt'uno con Genova dove ha avuto le linee Risorgimentali e dove i propri soci e i lericini andavano a commerciare con i loro velieri. Non per niente la Marittima così come L'Operaia erano state fondate proprio per la restaurazione di una Repubblica Ligure dopo che i Piemontesi, nel 1849, avevano messo a sacco Genova. E Lerici, unico borgo rivierasco, era insorta in difesa, aveva occupato caserma dei carabinieri e Comune, e in un centinaio di lericini avevano sequestrato un vapore per andare a difendere la Superba".