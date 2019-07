Lerici, pronto accordo con un canile del Pistoiese

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici guarda verso la Toscana per la custodia dei cani e gatti randagi trovati entro i confini comunali, in particolare gli animali privi di chip. L'amministrazione Paoletti ha infatti approvato la bozza di una convenzione per legarsi al canile Valdiflora, che ha sede operativa a San Quirico di Pescia, appunto nel Pistoiese. La convenzione prevede un rapporto fino al 31 dicembre 2019 con facoltà di rinnovo. La struttura toscana dovrà garantire servizi quali custodia e mantenimento degli animali nonché assistenza sanitaria ordinaria. Nella bozza di convenzione si parla anche dei costi: la diaria per un cane è di 3 euro e 20 più Iva al 22%, quella di un gatto 4.20 più Iva. Il trasporto degli animali da Lerici a San Quirico (al massimo due cani alla volta) costerebbe 150 euro più Iva. Infine i cinque box che Lerici intende noleggiare all'interno della struttura fino al 31 dicembre avrebbero un costo di 1.377 euro più Iva. In precedenza, per il ricovero dei randagi, il Comune di Lerici faceva riferimento al Canile Lunae di Tavolara, che ha chiuso i battenti nei mesi scorsi.