Lerici, pratica Fodo non è chiusa. Intesa con Entrate per valutazione

Golfo dei Poeti - Tra gli obbiettivi dichiarati dall'amministrazione comunale di Lerici già nel corso del primo anno di lavoro c'è senz'altro il progetto di acquisizione e valorizzazione di Villa Volpara, meglio nota come il Fodo, edificio situato alla Rocchetta noto per avere ospitato una stamperia partigiana, quindi un luogo simbolo della Resistenza e dei valori costituzionali, tant'è che in questi anni Palazzo civico ha provato anche a coinvolgere la Presidenza della Repubblica. Dal 2016 ad oggi, di bilancio in bilancio, l'amministrazione Paoletti ha confermato nero su bianco la volontà di rendere il Fodo un luogo vivo, in grado di 'parlare', di testimoniare vivamente il suo significato. Con l'idea di coinvolgere l'Anpi. Ma non è ancora stato possibile agire nel concreto, cosa che il fronte progressista ha a più riprese rilevato – parlando anche di una Anpi presa in giro - nel corso degli incontri con la cittadinanza di questo inizio 2020 (ora sospesi per la grana coronavirus). Tuttavia la pratica non è stata messa in soffitta, come dimostra l'Accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, finalizzato ad attività di valutazione immobiliare, approvato dalla giunta comunale in questi giorni. All'intesa, infatti, una volta sottoscritta da entrambe le parti, Palazzo civico ricorrerà sicuramente per avere la valutazione immobiliare del Fodo in ottica acquisto, come riferito in commissione dalla dott.ssa Katia Serio, responsabile del Servizio economico finanziario di Piazza Bacigalupi. L'accordo poi potrà essere usato anche per altre eventuali valutazioni, ma il primo punto è proprio la pratica di Villa Volpara.



Un po' di storia



La villa è un edificio settecentesco (forse di fine Seicento) con annessa cappella utilizzata dai proprietari come casino di caccia. Ha ospitato varie personalità, il cui passaggio è stato documentato da affreschi nel vano di accesso, tra cui il cardinale Giustiniani, legato apostolico di Gregorio XIV, di ritorno da Lisbona. E’ immersa in zona parco, in un’oasi di pace e di natura, tra lecci secolari e roverelle, in collina ma facilmente raggiungibile dalle località vicine. I quattro ettari della proprietà sono percorsi da un gran numero di sentieri, che furono disegnati nei primi anni dell’Ottocento secondo un progetto “romantico” di sistemazione e fruizione del verde. Durante la Guerra di Liberazione, dal novembre 1943 al settembre 1944, la villa fu sede di una tipografia clandestina organizzata dal Partito Comunista per volontà del CLN della Spezia. Le macchine erano collocate nelle cisterne della villa. Al “Fodo” furono stampati migliaia di volantini e di giornali che furono diffusi in tutta la provincia alimentando la lotta dei primi nuclei della Resistenza: gli scioperi del gennaio-marzo 1944 e la formazione delle bande partigiane ai monti (dalla nostra rubrica Luci della città, si veda QUI).