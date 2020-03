Lerici, potenziati i servizi di assistenza a distanza

Golfo dei Poeti - Il servizio di assistenza a distanza, attivato dal Comune di Lerici per la durata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, cresce e si arricchisce delle competenze di tre professionisti.

Il medico chirurgo Marco Sturlese, la psicologa Anna Strambi e la psicopedagogista Raffaella Biffignandi si sono infatti offerti di mettere la loro professionalità ed esperienza a disposizione dei cittadini della loro comunità per rispondere, rispettivamente, a domande sotto il profilo medico, fornire un supporto a livello psicologico e proporre alternative e soluzioni dal punto di vista pedagogico.

I cittadini che hanno dubbi sotto il profilo sanitario, abbiano difficoltà a gestire a livello psicologico questo delicato momento o abbiano necessità di ricevere sostegno per la gestione quotidiana, non sempre semplice, dei propri figli all’interno delle mura domestiche, potranno così contattare direttamente i professionisti, ricevendo tutte le risposte e il supporto di cui hanno bisogno.

Per parlare con loro, è sufficiente chiamare i seguenti numeri di telefono predisposti per il servizio di assistenza a distanza, realizzato in collaborazione con gli operatori della cooperativa Elleuno e già attivo da alcuni giorni .

Da qui sarà possibile essere deviati ai contatti dei tre professionisti nel caso di richieste specifiche da parte dell’utente:



- Telefono anziani, per avere compagnia, esporre dubbi e timori, condividere stati d’animo e ricevere informazioni - cel. 3927259008;

- Telefono famiglie, per organizzare attività con i figli, ricevere suggerimenti su idee originali da sviluppare e porre domande sulle esigenze dei più piccoli, i loro stati d’animo e quelli dei loro genitori – cel. 3920500916.



Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 16 alle 18, fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica e della relativa disposizione di rimanere nei propri domicili. Il servizio potrà essere potenziato a seconda dell’afflusso di utenza.

“Grazie alla presenza di tre professionisti, che hanno messo le loro competenze a disposizione della comunità a titolo del tutto volontario, il servizio si arricchisce di una importante e fondamentale componente – commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Lisa Saisi -. I cittadini potranno infatti rivolgersi ai numeri di telefono predisposti per il servizio per entrare in contatto con loro e chiarire ogni dubbio sul delicato momento che stiamo vivendo e sui risvolti psicologici, dei più piccoli, ma non solo, a esso collegati”.

Si ricorda che chiunque voglia mettere a disposizione della comunità, a titolo volontario, la propria esperienza e professionalità può iscriversi all’Albo dei volontari del Comune di Lerici.

Per info: https://www.halleyweb.com/c011016/po/mostra_news.php?id=677&area=H