Lerici, pali e corda per impedire l'accesso agli scogli

Golfo dei Poeti - Pali in ferro forati percorsi da una corda per interdire l'accesso alla scogliera che va dalla zona della Rotonda Vassallo all'Erbetta e dalla rotonda di San Terenzo sino all'accesso della spiaggia libera. Questa la scelta dell'amministrazione comunale di Lerici per rendere operativa una delle misure anti contagio adottate e mantenute anche a partire da oggi (QUI la nuova ordinanza comunale), 18 maggio, giorno in cui a livello generale si è proceduto a un generoso allentamento rispetto alle scorse settimane. Palazzo civico, operando in via d'urgenza, ha fatto riferimento a una ditta di Pitelli, per un costo di circa 22mila comprensivo di materiali e manodopera.