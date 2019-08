Lerici, ormai completa la messa in sicurezza di Via Militare

Golfo dei Poeti - "Si è conclusa l’installazione del guard-rail nel tratto di via Militare nella curva in prossimità del Cappellano. La messa in sicurezza della via volge al completamento". Ne da notizia Marco Russo, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici. Via Militare è la lunga arteria collinare che attraversa la porzione occidentale del territorio comunale lericino.