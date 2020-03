Lerici, ok alla processione. Ma solo con parroco, sindaco e suore

Golfo dei Poeti - Lerici non rinuncia alla tradizionale processione in onore del suo Santo Patrono, la Madonna di Maralunga, ricorrenza celebrata il 25 marzo di ogni anno. L’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 non permetterà la consueta partecipazione da parte dei cittadini, a cui è richiesto di rimanere nei propri domicili.

La processione tuttavia percorrerà le strade di Lerici nei giorni e negli orari stabiliti, con la sola presenza del parroco di Lerici, Don Federico Paganini, affiancato dal sindaco Leonardo Paoletti, dal vice parroco Don Federico Ratti, dalle suore dell’Addolarata e di Nostra Signora del Monte Calvario. La processione porterà per le vie del borgo il SS.MO Sacramento, accompagnato dallo stendardo della Madonna di Maralunga e dal gonfalone della città.

"I cittadini potranno simbolicamente partecipare al tradizionale appuntamento affacciandosi alle finestre e ai balconi delle proprie case, facendo sentire anche quest’anno la loro presenza, seppur da lontano", spiegano dal Comune.



In particolare le processioni, che avranno inizio alle ore 17:45, si svolgeranno nei seguenti giorni e zone:



venerdì 20 marzo: via Petriccioli I traversa, Orsa Minore, Monticello;

sabato 21 marzo: via San Bernardino, via Vecchia, via Fermi, via Parco della Rimembranza;

domenica 22 marzo: via Cavour, via Doria, via Carpanini (chiesetta Maralunga);

lunedì 23 marzo: via Matteotti (fino a Bellavista), salita Canata, via San Giuseppe, Venere Azzurra, lungomare, via Roma, San Rocco;

mercoledì 25 marzo: appuntamento la mattina, alle ore 10:30, con la tradizionale Santa Messa dedicata al Santo Patrono di Lerici, che sarà possibile seguire in diretta Facebook sulla pagina “Parrocchia S.Francesco NS Maralunga Lerici” o Instagram sul profilo “sfrancescolerici”. Nel pomeriggio, alla stessa ora dei giorni precedenti, la processione coinvolgerà via della Repubblica, via Gerini, Rotonda Vassallo, lungomare, via Petriccioli:

giovedì 26 marzo: via Generale Ferrari, salita Canata, via Poggi, piazza Picedi;

venerdì 27 marzo: via XX settembre, Le Sare;

sabato 28 marzo: Monticello, via Carpanini, casa di riposo “Pax et Bonum”, Carbognano alto/basso.